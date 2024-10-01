Гиганты космоса, нарушающие теории: какая звезда является самой большой и самой массивной (фото)

Существует предел того, насколько большими и массивными могут быть звезды. Но некоторые из них превышают этот предел и это остается загадкой.

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Во Вселенной существует бесчисленное множество звезд, хотя астрономы могут увидеть лишь часть из них в так называемой локальной Вселенной. Миллиарды звезд еще ждут момента, чтобы их обнаружили, но среди известных нам звезд есть те, которые нарушают теории, если речь идет о их размере и массе. Итак, какая звезда считается самой большой среди известных астрономам, а какая – самой массивной? Об этом пишет IFLScience.

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Самая большая известная звезда

Может показаться, что найти самую большую звезду легко, но это совсем не так. Звезды расположены на разном расстоянии от Земли и не всегда можно точно определить, как далеко они находятся. Если звезда кажется большой, то астрономам нужно точно убедится в этом, ведь она просто может находится ближе к нашей планете.

Например, звезда с самым большим угловым диаметром, то есть та, которая занимает большую часть неба, – это Солнце. Но это не самая большая звезда, просто она самая близкая к Земле.

Сейчас астрономы считают, что второй по величине угловой диаметр имеет звезда под названием R Золотой Рыбы. Этот красный гигант расположен на расстоянии примерно 200 световых лет от нас и примерно в 370 раз больше Солнца по размеру. Если бы эта звезда находилась в центре Солнечной системы, то ближайшие к Солнцу планеты – Меркурий, Венера, Земля и Марс — оказались бы у нее внутри.

R Золотой Рыбы Фото: Wikipedia

На самом деле ученым часто сложно точно определить угловой диаметр звезд, а потому возникает проблема с определением самой большой звезды в известной Вселенной.

Проблема с оценкой углового диаметра звезды заключается в том, что границу между самой звездой и ее атмосферой иногда очень трудно определить. К этому нужно добавить тот факт, что звезды становятся красными гигантами и увеличивают свой изначальный размер, а еще они пульсируют, а потому размер меняется. Но точно определить размер некоторых звезд проще из-за известного расстояния до них.

Исходя из этого, пока что предполагается, что самой большой звездой в локальной Вселенной является UY Щита. Радиус звезды примерно в 1700 раз больше радиуса Солнца, а объем примерно в 5 млрд раз больше, чем у нашей звезды. Этот красный сверхгигант находится в нашей галактике на расстоянии примерно 9500 световых лет от нас, и он примерно в 120 тысяч раз ярче Солнца. Если бы эта звезда находилась в центре Солнечной системы, то не только первые четыре планеты, но и Юпитер, оказались бы внутри нее.

Самая яркая звезда в центре снимка - это UY Щита Фото: ESO

Хотя существует много неопределенности в оценке размера UY Щита, все же она намного больше, чем звезда WOH G64, расположенная в галактике Большое Магелланово Облако, расстояние до которой рассчитано более точно. Считается, что этот красный сверхгигант, расположенный в 163 000 световых лет от нас, имеет радиус, который в 1540 раз больше радиуса Солнца.

Самое интересное, что сейчас некоторые астрономы считают, что радиус звезды не может быть больше, чем 1500 радиусов Солнца. Почему же ученые обнаружили более крупные звезды, пока остается загадкой.

Слева – галактика Большое Магелланово Облако и место расположения звезды WOH G64, справа – вид звезды в представлении художника Фото: NASA

Самая массивная известная звезда

Хотя размер, как говорится, имеет значение, все же для звезд более важным параметром является масса. Размер звезды может меняться, в то же время масса является более постоянной величиной, хотя и в этом случае есть некоторые оговорки.

Чем большую массу имеет звезда, тем меньше срок ее жизни. Дело в том, что у таких звезд гораздо раньше заканчивается топливо для термоядерного синтеза в ядре и они раньше умирают. Также масса звезды влияет на то, как она умрет: в результате взрыва сверхновой или иным способом. Более массивные звезды взрываются сверхновыми и превращаются или в нейтронные звезды или в черные дыры звездной массы. А такие звезды, как Солнце, умирают после того, как сбросят всю внешнюю оболочку в стадии красного гиганта и превратятся в белого карлика.

Пока что астрономы считают, что самой массивной звездой в локальной Вселенной является BAT99-98. Эта звезда в 226 раз больше Солнца по массе. Но и этот объект также представляет собой проблему для ученых. Максимальный предел массы звезды зависит от ее химического состава. Считается, что самые первые звезды во Вселенной имели чрезвычайно большой размер и массу, которая в тысячи раз превышала массу Солнца.

Звезда BAT99-98 находится в туманности Тарантул Фото: NASA

Но первые звезды были созданы только из водорода и гелия. Когда они умерли результате взрыва сверхновой, то засеяли космос более тяжелыми химическими элементами, которые стали основой для следующих поколений звезд. То есть более современные звезды имеют разнообразный химический состав.

Молекулярные газовые облака, состоящие из смеси химических элементов, из которых рождаются звезды, распадаются на несколько звезд, а не создают таких массивных гигантов, как BAT99-98, согласно теориям. То есть звезды могут иметь максимальную массу, которая не превышает 150 масс Солнца. И все же измерения массы BAT99-98, которая представляет собой хороший пример звезды Вольфа-Райе, являются достаточно точными, хотя эта звезда и находится галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии 165 тысяч световых лет от нас. Почему эта звезда такая массивная также остается загадкой.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили явление, которое возникает 1 раз на 10 млрд случаев. Полученный результат может стать важным шагом вперед для открытия неизвестной физики элементарных частиц.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, окружающая среда вокруг Млечного Пути является в некотором смысле уникальной. На самом деле наша галактика должна иметь гораздо больше спутников, чем наблюдают астрономы.