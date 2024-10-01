Вокруг Млечного Пути происходит нечто странное: что не так со спутниками нашей галактики (фото)
Две самые большие галактики, которые вращаются вокруг Млечного Пути, странно одиноки, хотя они должны иметь больше соседей.
Как показало новое исследование астрономов, принятое к публикации в The Astrophysical Journal, система из галактик-спутников, вращающихся вокруг Млечного Пути, очень необычна, пишет Space.
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Астрономы провели исследование, направленное на изучение того, насколько похожими являются система из галактик-спутников Млечного Пути и аналогичные системы вокруг похожих галактик.
По словам ученых, система галактик-спутников Млечного Пути является уникальной в плане сочетания малых объектов, содержащих только старые звезды, и двух самых больших спутников, которые активно формируют новые звезды.
Этими самыми большими спутниками являются галактики Большое и Малое Магелланово Облако. Их хорошо видно, ведь они яркие в отличие от 59 других галактик-спутников.
Астрономы изучили 101 галактику, которые похожи по размеру и массе на наш Млечный Путь, имеющих 378 галактик-спутников. Количество видимых спутниковых галактик на одну родительскую галактику варьировалось от 0 до 13 и эта ситуация схожа с наблюдениями за объектами вокруг Млечного Пути.
По слова астрономов у нашей галактики меньше спутников, чем должно быть, если учесть наличие Магеллановых Облаков. К такому выводу ученые пришли после обнаружения того, что у других галактик больше спутников, если у них также есть по крайней мере одна галактика похожая на Магеллановы Облака. С другой стороны, если у галактик нет таких крупных спутников, то у них вообще меньше спутниковых галактик.
Одно из объяснений заключается в том, что Магеллановы Облака были захвачены гравитацией Млечного Пути первыми в течение последних 3 млрд лет. До появления Магеллановых Облаков Млечный Путь не мог бы иметь много ярких галактик-спутников, основываясь на тенденциях, которые увидели астрономы.
Предполагается, что другие галактики похожие на Магеллановы облака в других системах образовались вокруг своей родительской галактик, а не были захвачены ею.
С другой стороны, как показало прошлое исследование, галактики похожие на Магеллановы Облака встречаются чрезвычайно редко вокруг спиральных галактик таких как Млечный Путь.
В результате нового исследования астрономы выяснили, что чем ближе галактика-спутник находится к своей родительской галактике, тем больше вероятность того, что скорость образования звезд в ней будет равна нулю или близка к нему. Это связано с тем, что излучение родительской галактики и взрывы сверхновых удаляют необходимый для создания звезд газ из галактики-спутника.
Ученые пришли к выводу, что большинство галактик-спутников Млечного Пути тусклые, ведь там не появляется много новых звезд, именно из-за влияния Млечного Пути.
Исследование других галактик показало, что такие тусклые спутниковые галактики должны быть более одинокими, а не находится в соседстве с многими другими спутниками. Ведь это может привести к их взаимодействию и всплеску звездообразования.
С другой стороны, согласно стандартной космологической модели у Млечного Пути должно быть гораздо больше спутников, чем сейчас наблюдают астрономы. Где находятся эти пропавшие галактики, остается загадкой, но подробные исследования приближают нас к ответу, говорят ученые.
Как уже писал Фокус, ученые рассказали, действительно ли все планеты в Млечном Пути круглые. Хотя наша планета технически круглая, на самом деле она не является идеальным шаром. Некоторые планеты могут иметь более причудливую форму.