Вокруг Млечного Пути происходит нечто странное: что не так со спутниками нашей галактики (фото)

Две самые большие галактики, которые вращаются вокруг Млечного Пути, странно одиноки, хотя они должны иметь больше соседей.

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Как показало новое исследование астрономов, принятое к публикации в The Astrophysical Journal, система из галактик-спутников, вращающихся вокруг Млечного Пути, очень необычна, пишет Space.

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Астрономы провели исследование, направленное на изучение того, насколько похожими являются система из галактик-спутников Млечного Пути и аналогичные системы вокруг похожих галактик.

По словам ученых, система галактик-спутников Млечного Пути является уникальной в плане сочетания малых объектов, содержащих только старые звезды, и двух самых больших спутников, которые активно формируют новые звезды.

Этими самыми большими спутниками являются галактики Большое и Малое Магелланово Облако. Их хорошо видно, ведь они яркие в отличие от 59 других галактик-спутников.

Астрономы изучили 101 галактику, которые похожи по размеру и массе на наш Млечный Путь, имеющих 378 галактик-спутников. Количество видимых спутниковых галактик на одну родительскую галактику варьировалось от 0 до 13 и эта ситуация схожа с наблюдениями за объектами вокруг Млечного Пути.

По слова астрономов у нашей галактики меньше спутников, чем должно быть, если учесть наличие Магеллановых Облаков. К такому выводу ученые пришли после обнаружения того, что у других галактик больше спутников, если у них также есть по крайней мере одна галактика похожая на Магеллановы Облака. С другой стороны, если у галактик нет таких крупных спутников, то у них вообще меньше спутниковых галактик.

Млечный Путь и некоторые из его галактик-спутников Фото: space.com

Одно из объяснений заключается в том, что Магеллановы Облака были захвачены гравитацией Млечного Пути первыми в течение последних 3 млрд лет. До появления Магеллановых Облаков Млечный Путь не мог бы иметь много ярких галактик-спутников, основываясь на тенденциях, которые увидели астрономы.

Предполагается, что другие галактики похожие на Магеллановы облака в других системах образовались вокруг своей родительской галактик, а не были захвачены ею.

С другой стороны, как показало прошлое исследование, галактики похожие на Магеллановы Облака встречаются чрезвычайно редко вокруг спиральных галактик таких как Млечный Путь.

В результате нового исследования астрономы выяснили, что чем ближе галактика-спутник находится к своей родительской галактике, тем больше вероятность того, что скорость образования звезд в ней будет равна нулю или близка к нему. Это связано с тем, что излучение родительской галактики и взрывы сверхновых удаляют необходимый для создания звезд газ из галактики-спутника.

Ученые пришли к выводу, что большинство галактик-спутников Млечного Пути тусклые, ведь там не появляется много новых звезд, именно из-за влияния Млечного Пути.

Исследование других галактик показало, что такие тусклые спутниковые галактики должны быть более одинокими, а не находится в соседстве с многими другими спутниками. Ведь это может привести к их взаимодействию и всплеску звездообразования.

С другой стороны, согласно стандартной космологической модели у Млечного Пути должно быть гораздо больше спутников, чем сейчас наблюдают астрономы. Где находятся эти пропавшие галактики, остается загадкой, но подробные исследования приближают нас к ответу, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, действительно ли все планеты в Млечном Пути круглые. Хотя наша планета технически круглая, на самом деле она не является идеальным шаром. Некоторые планеты могут иметь более причудливую форму.