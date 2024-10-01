Навколо Чумацького Шляху відбувається щось дивне: що не так із супутниками нашої галактики (фото)

Дві найбільші галактики, які обертаються навколо Чумацького Шляху, дивно самотні, хоча вони повинні мати більше сусідів.

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Як показало нове дослідження астрономів, прийняте до публікації в The Astrophysical Journal, система з галактик-супутників, що обертаються навколо Чумацького Шляху, дуже незвичайна, пише Space.

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Астрономи провели дослідження, спрямоване на вивчення того, наскільки схожими є система з галактик-супутників Чумацького Шляху й аналогічні системи навколо схожих галактик.

За словами вчених, система галактик-супутників Чумацького Шляху є унікальною в плані поєднання малих об'єктів, що містять тільки старі зірки, і двох найбільших супутників, які активно формують нові зірки.

Цими найбільшими супутниками є галактики Велика та Мала Магелланова Хмара. Їх добре видно, адже вони яскраві, на відміну від 59 інших галактик-супутників.

Астрономи вивчили 101 галактику, які схожі за розміром і масою на наш Чумацький Шлях, що мають 378 галактик-супутників. Кількість видимих супутникових галактик на одну батьківську галактику варіювалася від 0 до 13 і ця ситуація схожа зі спостереженнями за об'єктами навколо Чумацького Шляху.

За словами астрономів, у нашої галактики менше супутників, ніж має бути, якщо врахувати наявність Магелланових Хмар. Такого висновку вчені дійшли після виявлення того, що в інших галактик більше супутників, серед яких є принаймні одна галактика, схожа на Магелланові Хмари. З іншого боку, якщо у галактик немає таких великих супутників, то у них взагалі менше супутникових галактик.

Чумацький Шлях і деякі з його галактик-супутників Фото: space.com

Одне з пояснень полягає в тому, що Магелланові Хмари були захоплені гравітацією Чумацького Шляху першими протягом останніх 3 млрд років. До появи Магелланових Хмар Чумацький Шлях не міг би мати багато яскравих галактик-супутників, ґрунтуючись на тенденціях, які побачили астрономи.

Передбачається, що інші галактики схожі на Магелланові хмари в інших системах утворилися навколо своєї батьківської галактики, а не були захоплені нею.

З іншого боку, як показало минуле дослідження, галактики, схожі на Магелланові Хмари, зустрічаються надзвичайно рідко навколо спіральних галактик, таких як Чумацький Шлях.

У результаті нового дослідження астрономи з'ясували, що що ближче галактика-супутник розташована до своєї батьківської галактики, то більша ймовірність того, що швидкість утворення зірок у ній дорівнюватиме нулю або буде близькою до нього. Це пов'язано з тим, що випромінювання батьківської галактики і вибухи наднових видаляють необхідний для створення зірок газ із галактики-супутника.

Вчені дійшли висновку, що більшість галактик-супутників Чумацького Шляху тьмяні, адже там не з'являється багато нових зірок, саме через вплив Чумацького Шляху.

Дослідження інших галактик показало, що такі тьмяні супутникові галактики повинні бути більш самотніми, а не перебувати в сусідстві з багатьма іншими супутниками. Адже це може призвести до їхньої взаємодії та сплеску зореутворення.

З іншого боку, згідно зі стандартною космологічною моделлю, у Чумацького Шляху має бути набагато більше супутників, ніж зараз спостерігають астрономи. Де розташовані ці зниклі галактики, залишається загадкою, але докладні дослідження наближають нас до відповіді, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, чи справді всі планети в Чумацькому Шляху круглі. Хоча наша планета технічно кругла, насправді вона не є ідеальною кулею. Деякі планети можуть мати більш химерну форму.