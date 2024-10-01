Учені розповіли, чи справді всі планети в Чумацькому Шляху круглі: що не так із Землею

Хоча наша планета технічно кругла, насправді вона не є ідеальною кулею. Деякі планети можуть мати більш химерну форму.

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Кожна з восьми планет Сонячної системи є технічно круглою. Але чи є в нашій галактиці Чумацький Шлях планети, які не мають форми сфери, як Земля? На це питання дали відповідь учені виданню Live Science.

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Одна з головних вимог для планети є те, що вони повинні мати достатню масу, щоб бути круглими і технічно планети круглі. Їхня маса створює необхідну гравітацію, щоб об'єкти мали форму сфери, каже Сусана Баррос з Інституту астрофізики та космічних наук в Португалії.

Але не обов'язково всі планети є ідеальними сферами. Хоча більшість планет вчені називають круглими, але вони не є ідеально круглими і це стосується Землі, каже Амірхосейн Багері з Каліфорнійського технологічного інституту, США.

Хоча більшість планет вчені називають круглими, але вони не є ідеально круглими і це стосується Землі Фото: phys.org

Земля та подібні до неї планети часто мають опуклість навколо екватора, яка виникла внаслідок впливу відцентрової сили через обертання навколо своєї осі. На Землі опуклість невелика, але суттєва. Через різницю в відцентровій силі та відстані від центру Землі, усі об'єкти на нашій планеті мають приблизно на 0,5% меншу масу на екваторі, ніж на полюсах.

За словами Баррос, якщо ж планета обертається дуже швидко навколо своєї осі, то її полюси сплющуються і таким чином планета стає схожою за формою на м'яч для регбі. Але не тільки відцентрова сила може змінити форму планети. Якщо планета розташована занадто близько до своєї зірки, то її гравітація також створює сплющену форму планети.

Наприклад, у нашій галактиці існує планета, схожа більше на краплю за формою і називається вона WASP-103 b. Цей газовий гігант, який у 2 рази більший за Юпітер за розміром і в 1,5 рази більший за масою, обертається навколо зірки, майже вдвічі більшої за Сонце. WASP-103 b знаходиться дуже близько до своєї зірки і це змінило її форму.

У нашій галактиці існує планета, схожа більше на краплю за формою і називається вона WASP-103 b. Ілюстрація Фото: ESA

Вчені кажуть, що гравітаційний вплив зірки також змінив спосіб обертання планети навколо своєї осі. Передбачається, що у таких планет спочатку існує велика опуклість в одному місці, але потім вона переміщується. Переміщення опуклості навколо планети під час її обертання вимагає великої кількості енергії. У результаті планета під впливом гравітації зірки назавжди стає оберненою до неї лише одним боком.

З іншого боку, WASP-103 b обертається навколо своєї зірки надзвичайно швидко, що призводить до того, що її полюси сплющені. Тому ця планета являє собою сплющену сферу.

Деякі вчені висунули припущення, що можуть існувати тороїдальні за формою, схожі на такий кондитерський виріб, як донат, планети. Якщо планета обертається дуже швидко навколо своєї осі, що призводить до того, що відцентрова сила переважує силу гравітації, то гіпотетично це можливо. Але тороїдальних планет ще ніколи не бачили.

Як уже писав Фокус, життя на Землі було б іншим без вибухів у глибокому космосі, вважають учені. Можливо, в далекому минулому вибухи наднових зіграли певну роль у тому, що на Землі з'явилися люди.

Також Фокус писав про те, що Церера може бути населена вже десятки мільйонів років. Дослідники знайшли будівельні блоки життя поруч з одним із кратерів на карликовій планеті.