Церера може бути населеною вже десятки мільйонів років: зроблено важливе відкриття

Дослідники знайшли будівельні блоки життя поруч з одним із кратерів на карликовій планеті.

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На карликовій планеті Церері, яка розташована в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, можуть знаходитися будівельні блоки життя, пише WION.

За словами вчених, Церера — найбільший об'єкт у поясі астероїдів Сонячної системи. На крижаній поверхні карликової планети ховається кілька невеликих підземних водойм із солоною водою. Але відкриття було зроблено поруч з одним із найбільших кратерів Церери — кратером Ертунет.

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Планетологиня з Національного інституту астрофізики Італії Марія Крістіна Де Санктіс зі своєю командою виявили будівельні блоки життя поруч із кратером Ертунет.

Сотні квадратних кілометрів площі навколо кратера виявилися покриті шаром органічних хімічних речовин, які називаються аліфатичними сполуками. Автори дослідження припускають, що ці сполуки утворилися за останні кілька мільйонів років. Річ у тім, що аліфатичні сполуки не можуть довго існувати під постійним бомбардуванням радіацією, якої зазнає поверхня Церери.

Тому вчені дійшли висновку, що такі органічні молекули могли почати утворюватися в підземному океані Церери не пізніше, ніж 10 млн років тому.

Команда вчених створила такий самий осад у лабораторії, використавши дані, які були отримані в межах місії NASA Dawn. Автоматична міжпланетна станція пролетіла повз карликову планету 2012 року. Так, вчені змішали аліфатичну органіку, вуглеводень, які були знайдені біля кратера Ертунет.

Після цього вчені піддали суміш потужному ультрафіолетовому випромінюванню і бомбардуванню іонами. Таке "космічне вивітрювання" може руйнувати органічні молекули. Експеримент показав, що аліфатичні сполуки не можуть довго виживати в такому суворому середовищі.

На поверхні поруч із кратером міститься велика кількість цього типу вуглеводнів, тож дослідники припускають, що матеріал мав потрапити туди протягом останніх 10 млн років.

"Органічні сполуки, які були знайдені біля одного з кратерів Церери, могли розвиватися протягом життя глибокого океану на Церері, який проіснував на карликовій планеті щонайменше кілька сотень мільйонів років", — каже Де Санктіс.

Моделювання також показало, що виявлені органічні молекули не потрапили на поверхню Церери з астероїдом, а утворилися глибоко під поверхнею.

У минулому на Церері був великий підповерхневий океан, але сьогодні від нього залишилися тільки невеликі осередки. Попередні дослідження показали, що скелі та солона вода можуть взаємодіяти між собою, виділяючи достатньо енергії, щоб підтримувати невеликі осередки населеності.

Нагадаємо, астрономи розкрили таємницю походження Церери. Учені давно намагалися з'ясувати, чи виникла Церера в головному поясі астероїдів, чи прибула туди із зовнішньої частини Сонячної системи.