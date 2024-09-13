Дивна карликова планета Церера: астрономи розкрили таємницю її походження (фото)

Учені давно намагалися з'ясувати, чи виникла Церера в головному поясі астероїдів, чи прибула туди із зовнішньої частини Сонячної системи.

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Астрономи використовували дані космічного апарату Dawn, який вийшов з експлуатації, щоб розкрити таємницю походження дивної карликової планети Церера, яка розташована в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Geophysical Research: Planets, пише Space.

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Карликова планета Церера обертається навколо Сонця в головному поясі астероїдів. Більшість теорій припускає, що цей об'єкт виник там же. Але Церера має деякі дивні особливості і завдяки цьому вона відрізняється від об'єктів, які її оточують.

Так, виникло припущення, що карликова планета Церера, діаметром 960 км, насправді могла з'явитися в зовнішній частині Сонячної системи, а потім перемістилася в головний пояс астероїдів.

За словами вчених, Церера — це не тільки найбільший об'єкт у поясі астероїдів. Вона має складнішу геологію, ніж її оточення. Наприклад, як показали дані космічного апарату Dawn, який вивчав Цереру у 2015 році, що там є заморожений аміак. Але це дуже дивно, адже аміак не може випаровуватися тільки далеко від Сонця, де менше випромінювання нашої зірки. Якщо аміак у стабільному стані є на Церері, значить карликова планета могла сформуватися далі від того місця, де вона розташована зараз.

Церера — це не тільки найбільший об'єкт у поясі астероїдів, але також має складнішу геологію, ніж її оточення Фото: NASA

Але вчені, які вивчили дані, отримані під час дослідження одного з найстаріших кратерів на Церері (йому 450 млн років) діаметром 64 км під назвою Консус, дійшли висновку, що карликова планета все ж сформувалася саме в головному поясі астероїдів.

На карликовій планеті є вулкани, які вивергають не гарячу лаву, а холодний крижаний бруд. Саме такий тип вулканізму керував еволюцією Церери протягом мільярдів років, вважають учені. Вивчення кратера Консус дало змогу виявити залишки соляного розчину, що піднявся на поверхню карликової планети з її надр за мільярди років, зокрема з рідкого шару між мантією і корою.

Вивчення кратера Консус дало змогу виявити залишки соляного розчину, що піднявся на поверхню карликової планети з її надр за мільярди років, зокрема з рідкого шару між мантією та корою Фото: NASA

У той час як більшість соляних відкладень, виявлених у кратерах на Церері, є майже білими, у кратері Консус вони мають більш жовтуватий відтінок. Ймовірно, ці відкладення містять багато амонію, тобто різновиду аміаку з додатковим іоном водню.

Раніше вважалося, що процес, необхідний для створення амонію, не може відбуватися так близько до Сонця, тому що аміак швидко випаровується. Але тепер учені пов'язали амоній із соляним розчином із надр Церери, що підтверджує ідею про те, що карликова планета завжди перебувала в поясі астероїдів.

Астрономи вважають, що будівельні блоки амонію були частиною матеріалу, з якого була створена Церера. Оскільки амоній не міг об'єднатися з іншими речовинами в мантії карликової планети, товстий шар амонію повинен був накопичитися в соляному розчині між мантією і корою. Цей шар мав простягнутися через усю Цереру.

За мільярди років вулкани мали доставити соляний розчин з амонієм у кору, а після появи кратерів від ударів астероїдів він став видимим на поверхні.

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