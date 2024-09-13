Створює золото і платину: апарат NASA виявив вибух у космосі, у квінтильйон разів яскравіший за Сонце

Маленький супутник BurstCube зафіксував появу представника найпотужніших і найжорстокіших космічних вибухів у Всесвіті.

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Космічний апарат NASA BurstCube розміром із коробку було запущено на орбіту навколо Землі у квітні цього року для того, щоб шукати найпотужніші та найжорстокіші вибухи у Всесвіті — короткі гамма-сплески. Вчені повідомили, що супутник виявив свій перший потужний гамма-сплеск у глибокому космосі. Унаслідок таких подій створюються такі важкі елементи, як золото і платина, пише Space.

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Як повідомили вчені з NASA, BurstCube виявив потужний гамма-сплеск у невеликому сузір'ї Мікроскоп. Він тривав менше ніж 2 секунди, але був у квінтильйон разів яскравішим за Сонце. BurstCube призначений для виявлення коротких гамма-сплесків, які тривають лише дві секунди або менше, але дають можливість вивчити важливі астрономічні процеси.

BurstCube призначений для виявлення коротких гамма-сплесків, які тривають лише дві секунди або менше, але дають можливість вивчити важливі астрономічні процеси Фото: NASA

Гамма-сплески були вперше виявлені в 1963 році, але досі точний механізм появи дуже яскравих спалахів світла залишається загадкою для вчених. Короткі гамма-сплески зазвичай відбуваються, коли нейтронні зірки, які є надщільними залишками масивних зірок, що померли, стикаються з іншими нейтронними зірками або чорними дірами. Під час цих злиттів виникають не тільки найпотужніші та найяскравіші космічні вибухи, але також і пульсації в тканині простору-часу, відомі як гравітаційні хвилі.

Короткі гамма-сплески зазвичай відбуваються, коли нейтронні зірки, які є надщільними залишками померлих масивних зірок, стикаються з іншими нейтронними зірками або чорними дірами Фото: wikipedia

За допомогою гамма-сплесків вчені можуть отримати більше інформації про природу нейтронних зірок. Вони створюють такі хімічні елементи, як золото і платина, а також йод і торій як побічний продукт.

Супутник BurstCube має 4 детектори гамма-випромінювання, які встановлені так, що дають змогу дослідити велику ділянку космосу і розуміти напрямок, звідки прийшло яскраве світло. У квітні цього року з Міжнародної космічної станції на орбіту навколо Землі було запущено одразу 4 супутники, серед яких і BurstCube. Але незабаром вчені виявили, що одна з двох сонячних панелей розгорнулася неправильно і закрила собою прилад для правильного визначення орієнтації в космосі за зірками. Цей прилад необхідний, щоб супутник не міг перебувати на такій висоті, де опір верхньої частини атмосфери Землі буде мінімальним.

Згідно з повідомленням NASA, проблема з приладом визначення орієнтації призвела до того, що BurstCube найближчим часом увійде в нижні шари атмосфери, а отже, його місія закінчиться не через рік-півтора, як планувалося, а набагато раніше. Проте супутник поки продовжує свою наукову діяльність і тестує нові технології для виявлення гамма-сплесків.

Як уже писав Фокус, на Сонці з'явився найсильніший спалах класу Х і вчені прогнозують появу геомагнітної бурі. Після чергового виверження енергії в деяких регіонах Землі зник радіозв'язок.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли підтвердити давню гіпотезу, яка відкидає виникнення Великого вибуху і розширення Всесвіту.