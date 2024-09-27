Церера может быть обитаема уже десятки миллионов лет: сделано важное открытие

Исследователи нашли строительные блоки жизни рядом с одним из кратеров на карликовой планете.

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На карликовой планете Церере, которая находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, могут находиться строительные блоки жизни, пишет WION.

По словам ученых, Церера – самый крупный объект в поясе астероидов Солнечной системы. На ледяной поверхности карликовой планеты скрывается несколько небольших подземных водоемов с соленой водой. Но открытие было сделано рядом с одним из крупнейших кратеров Цереры – кратера Эртунет.

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Планетолог из Национального института астрофизики Италии Мария Кристина Де Санктис со своей командой обнаружили строительные блоки жизни рядом с кратером Эртунет.

Сотни квадратных километров площади вокруг кратера оказались покрыты слоем органических химических веществ, которые называются алифатическими соединениями. Авторы исследования предполагают, что эти соединения образовались за последние несколько миллионов лет. Дело в том, что алифатические соединения не могут долго существовать под постоянной бомбардировкой радиацией, которой подвергается поверхность Цереры.

Поэтому ученые пришли к выводу, что такие органические молекулы могли начать образовываться в подземном океане Цереры не позднее, чем 10 млн лет назад.

Команда ученых создала такой же осадок в лаборатории, использовав данные, которые были получены в рамках миссии NASA Dawn. Автоматическая межпланетная станция пролетела мимо карликовой планеты в 2012 году. Так, ученые смешали алифатическую органику, углеводород, которые были найдены возле кратера Эртунет.

После этого ученые подвергли смесь мощному ультрафиолетовому излучению и бомбардировке ионами. Такое "космическое выветривание" может разрушать органические молекулы. Эксперимент показал, что алифатические соединения не могут долго выживать в такой суровой среде.

На поверхности рядом с кратером находится большое количество этого типа углеводородов, поэтому исследователи предполагают, что материал должен был попасть туда в течение последних 10 млн лет.

"Органические соединения, которые были найдены возле одного из кратеров Цереры, могли развиваться в течение жизни глубокого океана на Церере, который просуществовал на карликовой планете по меньшей мере несколько сотен миллионов лет", — говорит Де Санктис.

Моделирование также показало, что обнаруженные органические молекулы не попали на поверхность Цереры с астероидом, а образовались глубоко под поверхностью.

В прошлом на Церере был большой подповерхностный океан, но на сегодняшний день от него остались только небольшие очаги. Предыдущие исследования показали, что скалы и соленая вода на могут взаимодействовать между собой, выделяя достаточно энергии, чтобы поддерживать небольшие очаги обитаемости.

Напомним, астрономы раскрыли тайну происхождения Цереры. Ученые давно пытались выяснить, возникла ли Церера в главном поясе астероидов или прибыла туда из внешней части Солнечной системы.