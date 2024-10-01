Життя на Землі було б іншим без вибухів у глибокому космосі: що з'ясували вчені

Можливо, у далекому минулому вибухи наднових зіграли певну роль у тому, що на Землі з'явилися люди.

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Коли величезні зірки вибухають надновими під час своєї смерті, то вони виділяють не тільки дуже велику кількість енергії, а й створюють деякі важкі хімічні елементи, такі як залізо. Ці елементи відлітають у космос і деякі з них потрапили на Землю в далекому минулому. Вчені виявили у відкладеннях на дні морів ізотопи заліза під назвою залізо-60, які мають вік 2-3 млн років і 5-6 млн років. Автори дослідження, опублікованого в журналі Astrophysical Journal Letters, вважають, що вибухи зірок, які спровокували появу цього ізотопу заліза на Землі, також обрушили на нашу планету велику кількість космічного випромінювання, що назавжди змінило місцеве життя, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, життя на Землі постійно розвивалося під впливом космічного випромінювання, яке змінювалося в міру переміщення Сонячної системи по нашій галактиці Чумацький Шлях. Випромінювання від вибухів наднових, розташованих недалеко від Землі, справило великий вплив на розвиток форм життя на нашій планеті, кажуть автори дослідження.

Дослідження показало, що ізотоп залізо-60 віком 2-3 млн років з'явився на Землі завдяки вибуху прилеглої наднової, а ізотоп віком 5-6 млн років — завдяки тому, що Сонячна система разом із Землею увійшла в регіон космосу під назвою Місцева бульбашка.

Випромінювання від вибухів наднових, розташованих недалеко від Землі, справило великий вплив на розвиток форм життя на нашій планеті, кажуть автори дослідження Фото: space.com

Такі бульбашки створюються вибухами наднових, коли вмирають масивні зірки типу OB, які існують групами. Місцева бульбашка, як і інші подібні структури, є областю гарячого газу в міжзоряному середовищі. Місцева бульбашка, шириною приблизно 1000 світлових років, була створена 15 млн років тому, і для цього знадобилося приблизно 15 вибухів наднових.

Учені вважають, що випромінювання наднових призвело до підвищення рівня радіації на Землі мільйони років тому. Цього було достатньо, щоб змінити ДНК живих організмів, викликати мутації, які своєю чергою призвели до появи більш різноманітного життя на нашій планеті.

Місцевий міхур. Ілюстрація Фото: NASA

Автори дослідження кажуть, що занадто сильне космічне випромінювання могло спричиняти масове вимирання, але цього не сталося. Тепер потрібно з'ясувати, який рівень випромінювання наднових може спричинити загибель живих видів, а який навпаки — сприяти їхньому розвитку. Адже Земля і зараз зазнає впливу випромінювання з космосу.

Науковці кажуть, що випромінювання наднових могло вплинути на швидкість мутацій живих істот у критичні моменти історії Землі й у такий спосіб формували їхню еволюцію. Без вибухів наднових життя на Землі могло б виглядати зовсім інакше. Можливо, у більш далекому минулому вибухи наднових зіграли певну роль у тому, що на Землі з'явилися люди, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, NASA готується встановити часовий пояс на Місяці.

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