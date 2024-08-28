Кокон енергії: астрофізики знайшли причину появи найяскравіших вибухів зірок у Всесвіті

Іноді, вчені знаходять у космосі вибух наднової, який у 100 разів яскравіший, ніж зазвичай. Нове дослідження розкриває джерело цих надпотужних вибухів.

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Астрофізики з'ясували, як виникають найяскравіші вибухи наднових у Всесвіті, які називаються надяскравими надновими. Їх відрізняє від звичайних зоряних вибухів те, що їхня яскравість у 10-100 разів вища. Нова гіпотеза припускає, що ці вибухи створюються завдяки своєрідним коконам енергії, що випускають величезну кількість випромінювання. Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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Надяскраві наднові відбуваються дуже рідко, а тому астрофізики досі не дійшли єдиної думки, чому вони виникають. Поки що головна гіпотеза свідчить, що такі вибухи відбуваються внаслідок смерті зірок, які щонайменше в 40 разів більші за Сонце.

Коли вмирає така зірка, в її ядрі формується нейтронна зірка або чорна діра, які є найщільнішими об'єктами в космосі. Під час формування одного з двох об'єктів речовина зірки починає кружляти навколо і створює диск, що швидко обертається, в надрах вмираючої зірки.

Такий диск може сприяти створенню надзвичайно сильних електричних і магнітних полів. Магнітні поля сприяють тому, що газ кружляє навколо чорної діри або нейтронної зірки, а потім відправляють його назовні у вигляді струменів. Таким чином виникає необхідна енергія для створення надяскравої наднової. Але що відбувається далі вчені не знають.

Автори нового дослідження створили моделювання, яке показує, що відбувається із вмираючою зіркою протягом наступних кількох днів. Їхнє моделювання показує розвиток струменя з газу, коли він впливає на іншу частину зірки.

Іноді вчені знаходять у космосі вибух наднової, який у 100 разів яскравіший, ніж зазвичай. Нове дослідження розкриває джерело цих надпотужних вибухів Фото: сверхновая

Астрофізики виявили, що струмінь створює невелику порожнину всередині зірки у вигляді своєрідного кокона, він розширюється назовні і накопичує речовину на своїх краях. Потім з краю кокона виривається величезна кількість випромінювання протягом декількох днів. Але в кінцевому підсумку струмінь всередині кокона розриває його на частини, що призводить до остаточного знищення самої зірки.

Моделювання показує, що надяскраві наднові можуть випромінювати світло з максимальною яскравістю протягом кількох днів або навіть тижнів. Після цього вибух наднової остаточно втрачає енергію.

Поки що це тільки гіпотеза, а астрофізики вважають, що майбутні спостереження за надяскравими надновими підтвердять цю ідею. Науковці вважають, що підтвердити це можна, якщо буде виявлено збільшення яскравості в рентгенівському діапазоні, коли відбуватиметься швидкий рух матерії, що відокремлюється від зірки.

Як уже писав Фокус, новий науковий прорив дасть змогу отримати більш дивовижні знімки надмасивних чорних дір. Вчені вважають, що зможуть зробити на 50% більш докладні зображення, ніж перші в історії знімки двох надмасивних чорних дір у центрах галактик.

Також Фокус писав про те, що скоро з висоти 130 000 км на Землю впаде супутник незвичайним способом. Якщо все піде за планом супутник під назвою Salsa увійде в атмосферу і згорить над Тихим океаном.