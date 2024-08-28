Кокон энергии: астрофизики нашли причину появления самых ярких взрывов звезд во Вселенной

Иногда, ученые находят в космосе взрыв сверхновой, который в 100 раз ярче, чем обычно. Новое исследование раскрывает источник этих сверхмощных взрывов.

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Астрофизики выяснили, как возникают самые яркие взрывы сверхновых во Вселенной, которые называются сверхяркими сверхновыми. Их отличает от обычных звездных взрывов то, что их яркость в 10-100 раз выше. Новая гипотеза предполагает, что эти взрывы создаются благодаря своеобразным коконам энергии, выпускающим огромное количество излучения. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Сверхяркие сверхновые происходят очень редко, а потому астрофизики до сих пор не пришли к единому мнению, почему они возникают. Пока что главная гипотеза гласит, такие взрывы происходят в результате смерти звезд, которые минимум в 40 раз больше Солнца.

Когда умирает такая звезда, в ее ядре формируется нейтронная звезда или черная дыра, которые являются самыми плотными объектами в космосе. При формировании одного из двух объектов вещество звезды начинает кружить вокруг и создает быстро вращающийся диск в недрах умирающей звезды.

Такой диск может способствовать созданию чрезвычайно сильных электрических и магнитных полей. Магнитные поля способствуют тому, что газ кружится вокруг черной дыры или нейтронной звезды, а затем отправляют его наружу в виде струй. Таким образом возникает необходимая энергия для создания сверхъяркой сверхновой. Но что происходит дальше ученые не знают.

Авторы нового исследования создали моделирование, которое показывает, что происходит с умирающей звездой в течение следующих нескольких дней. Их моделирование показывает развитие струи из газа, когда она воздействует на остальную часть звезды.

Иногда ученые находят в космосе взрыв сверхновой, который в 100 раз ярче, чем обычно. Новое исследование раскрывает источник этих сверхмощных взрывов Фото: ESA/Hubble & NASA

Астрофизики обнаружили, что струя создает небольшую полость внутри звезды в виде своеобразного кокона и он расширяется наружу, и накапливает вещество своим краям. Затем с края кокона вырывается огромное количество излучения в течение нескольких дней. Но в конечном итоге струя внутри кокона разрывает его на части, что приводит к окончательному уничтожению самой звезды.

Моделирование показывает, что сверхяркие сверхновые могут излучать свет с максимальной яркостью в течение нескольких дней или даже недель. После этого взрыв сверхновой окончательно теряет энергию.

Пока что это только гипотеза, а астрофизики считают, что будущие наблюдения за сверхъяркими сверхновыми подтвердят эту идею. Ученые считают, что подтвердить это можно, если будет обнаружено увеличение яркости в рентгеновском диапазоне, когда будет происходить быстрое движение материи, которая отделяется от звезды.

Как уже писал Фокус, новый научный прорыв позволит получить более впечатляющие снимки сверхмассивных черных дыр. Ученые считают, что смогут сделать на 50% более подробные изображения, чем первые в истории снимки двух сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Также Фокус писал о том, что скоро с высоты 130 000 км на Землю упадет спутник необычным способом. Если все пойдет по плану спутник под названием Salsa войдет в атмосферу и сгорит над Тихим океаном.