Последняя сальса в космосе на высоте 130 тысяч км: на Землю упадет спутник необычным способом

Если все пойдет по плану спутник под названием Salsa войдет в атмосферу и сгорит над Тихим океаном.

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8 сентября 2024 года спутник Европейского космического агентства (ЕКА) под названием Salsa (Сальса) должен войти в атмосферу Земли и сгореть в ней полностью. Что отличает этот вход в атмосферу, так это то, что диспетчеры миссии несколько месяцев контролируемым образом спускали спутник с высоты 130 000 км для того, чтобы он сгорел в атмосфере именно там, где планируется. Спутник должен полностью сгореть над южной частью Тихого океана, где нет заселенных районов, пишет Space.

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Спутник Salsa с 2000 года входил в состав группы из четырех аппаратов, которые изучают магнитное поле Земли. Изначально планировалось, что эти спутники будут проводить наблюдения в течение двух лет. Но все спутники продолжают свою работу уже 24 года, хотя один из них все же должен закончить свою миссию в сентябре этого года. Все четыре спутника названы в четь известных танцев: Salsa (Сальса), Rumba (Румба), Tango (Танго) и Samba (Самба).

Спутник Salsa станет уже вторым спутником ЕКА, который будет сведен с орбиты контролируемым образом. В прошлом году так убрали с орбиты метеорологический спутник Aeolus, как уже писал Фокус. Контролируемый спуск с орбиты неработающих спутников позволяет уменьшить количество космического мусора на орбите, а также избежать неожиданного падения над заселенными регионами Земли.

В ЕКА считают, что падающие спутники с очень низкой вероятностью могут нанести какой-либо ущерб: вероятность падения на поверхность Земли метеорита в 3 раза выше, чем обломков спутника. Но в ЕКА хотят минимизировать даже этот риск, поэтому проводятся подобные контролируемые спуски с орбиты.

Спутник Salsa станет уже вторым спутником ЕКА, который будет сведен с орбиты контролируемым образом Фото: ESA

Напоминаем, что спутник Aeolus был своеобразным испытательным полигоном для проверки технологии контролируемого спуска учеными из ЕКА. В течение нескольких недель этот спутник спускали с высоты 320 км до высоты 120 км, чего оказалось достаточно, чтобы атмосфера Земли утащила его вниз, и он в ней сгорел.

Но у спутника Salsa более эксцентричная орбита, которая имеет диапазон высот от 100 км до 130 000 км. Несколько месяцев управления спутником привели к тому, что он спустился на высоту 80 км. А 8 сентября, если все пойдет по плану, спутник должен полностью сгореть в атмосфере Земли над южной частью Тихого океана.

Что касается трех компаньонов спутника Salsa, то их также в ближайшие годы ждет огненная смерть. В 2025 году в атмосферу войдет спутник Rumba вернется, а в 2026 году – спутники Tango и Samba. Все они будут спущены контролируемым образом.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые увидели черную дыру в другом цвете. Ученые из проекта Event Horizon Telescope провели тестовые наблюдения, достигнув самого высокого разрешения, когда-либо полученного с поверхности Земли, обнаружив свет из центров далеких галактик на частоте 345 ГГц.

Также Фокус писал о том, какой астронавт установил рекорд длительности пребывания в космосе и смогут ли его повторить застрявшие на орбите из-за проблемного космического корабля астронавты NASA.