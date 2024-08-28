Научный прорыв: астрономы впервые увидели черную дыру в другом цвете (фото)

Ученые из проекта Event Horizon Telescope провели тестовые наблюдения, достигнув самого высокого разрешения, когда-либо полученного с поверхности Земли, обнаружив свет из центров далеких галактик на частоте 345 ГГц.

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Новый научный прорыв позволит получить более впечатляющие снимки сверхмассивных черных дыр. Ученые считают, что смогут сделать на 50% более подробные изображения, чем первые в истории снимки двух сверхмассивных черных дыр в центрах галактик: M87*, которая находится на расстоянии 55 млн световых лет от нас и Стрелец A*, которая находится в центре Млечного Пути. Исследование опубликовано в The Astronomical Journal, пишет ScienceAlert.

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Проведенные с использованием всего нескольких телескопов, входящих в массив Event Horizon Telescope, новые наблюдения не дали новых изображений черных дыр. Но астрономы смогли наблюдать Вселенную с самым высоким разрешением, когда-либо достигнутым с поверхности Земли, обнаружив далекое инфракрасное излучение на более высокой частоте 345 ГГц.

Черная дыра М87* Фото: EHT Collaboration

Ученые объясняют, что первые в истории изображения черных дыр были получены на частоте 230 ГГц, но яркое кольцо, которое увидели астрономы, образованное искривлением света в гравитации черной дыры, все еще выглядело размытым. На частоте 345 ГГц снимки черных дыр будут более четкими и подробными. Таким образом можно будет обнаружить новые свойства этих объектов, среди которых те, что предсказывают теории, и даже те, о которых вообще ничего неизвестно.

Черная дыра Стрелец А* Фото: EHT Collaboration

Напоминаем, что массив Event Horizon Telescope объединяет многие радиотелескопы на Земле, которые одновременно получают данные из космоса. То есть получается один огромный телескоп размером с Землю. Снимки сверхмассивных черных дыр M87* и Стрелец A* ученые получили с помощью интерферометрии со сверхдлинной базой. Чтобы увеличить четкость изображений можно увеличить размер массива, но он и так размером с Землю, или же вести наблюдения на более высокой частоте. Именно это и сделали астрономы.

По словам ученых гравитация искривляет весь свет одинаково, поэтому размер колец, видимых вокруг черных дыр должен быть схожим как на частоте 230 ГГц, так и на 345 ГГц, в то время как горячий газ, закручивающийся вокруг черных дыр, будет выглядеть по-разному на этих двух частотах.

Это смоделированное изображение показывает, как черная дыра M87* видна на частотах 86 ГГц (красный цвет), 230 ГГц (зеленый цвет) и 345 ГГц (синий цвет). Чем выше частота, тем четче становится изображение Фото: EHT Collaboration

В то же время водяной пар в атмосфере Земли поглощает волны на частоте 345 ГГц гораздо сильнее, чем на частоте 230 ГГц, ослабляя сигналы от черных дыр на более высокой частоте. Но ученым удалось повысить чувствительность нескольких телескопов массива Event Horizon Telescope.

По словам ученых, теперь они смогут получать более детальные снимки черных дыр, а также смогут увидеть более тусклые и более далекие сверхмассивные черные дыры. Вскоре астрономы также хотят получить многоцветные изображения горячего, бурлящего газа, который кружится вокруг черных дыр, путем одновременной съемки на частотах 230 ГГц и 345 ГГц.

Астрономы говорят, что этот научный прорыв можно сравнить с повышением детализации фотографий, когда люди перешли от черно-белых снимков к цветным. Ученые считают, что теперь они смогут узнать о черных дырах гораздо больше, чем когда-либо прежде.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили новый способ создания тяжелых химических элементов в космосе. Исследователи считают, что некоторые металлы создаются в результате необычного взрыва сверхновой.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли новые очень странные, блуждающие по космосу объекты, которые 5 -10 раз больше Юпитера по массе. Но эти объекты родились так же, как и звезды.