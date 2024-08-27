Стирают грань между звездами и планетами: астрономы обнаружили новые странные миры (фото)

Как показывает исследование, один из таких миров формирует свою собственную миниатюрную Солнечную систему.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили 6 объектов в космосе, которые выглядят как планеты, но сформировались как звезды. Эти блуждающие миры по массе в 5-10 раз больше Юпитера. При этом самый маленький из обнаруженных объектов имеет вокруг себя диск из пыли и газа, в котором возникнут планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal, пишет New Scientist.

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Новые 6 странных блуждающих миров, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой были обнаружены в звездном скоплении NGC 1333, которое находится на расстоянии примерно 1 000 световых лет от нас.

Ученые считают, что эти миры, имеющие размеры планет, вероятно, образовались в результате сжатия под действием гравитации облаком газа и пыли. Именно так рождаются звезды. Ученые считают, что обнаруженные блуждающие миры являются коричневыми карликами, которые не имеют достаточно массы, чтобы запустить термоядерный cинтез водорода и стать обычной звездой.

Все 6 миров имеют массу, которая в 5-10 раз больше, чем у Юпитера. По словам ученых, они, несмотря на высокую чувствительность телескопа Уэбб, не обнаружили блуждающих гигантов, которые бы имели меньше, чем 5 масс Юпитера. Это может означать, что коричневые карлики не могут образовываться при меньших массах, то есть это самые маленькие объекты, которые формируются как звезды.

Новые 6 странных блуждающих миров, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой были обнаружены в звездном скоплении NGC 1333, которое находится на расстоянии примерно 1000 световых лет от нас. Фото: NASA

Астрономы определили, что коричневые карлики составляют примерно 10% объектов в звездном скоплении NGC 1333. Это намного больше, чем ожидалось на основе моделей звездообразования, поэтому могут быть дополнительные процессы, которые управляют созданием этих блуждающих миров.

Но один коричневый карлик является особенно необычным. Вокруг него существует диск из газа и пыли, похожий на тот, в котором возникли планеты Солнечной системы. Масса этого объекта примерно в 5 раз больше массы Юпитера, а потому это самый маленький мир с газопылевым диском из всех известных. Астрономы считают, что вокруг этого коричневого карлика могут сформироваться планеты. Но это будет миниатюрная версия нашей Солнечной системы.

По словам ученых, новое открытие подтверждает теорию о том, что объекты планетарной массы могут формироваться и вокруг молодых звезд, и как звезды.

Как уже писал Фокус, обнаружены аномально большие галактики, которых не должно существовать, но астрономы раскрыли их секрет. Ученые считают, что слишком большие и яркие галактики в ранней Вселенной, которые нарушают теории, на самом деле просто объяснить.

Также Фокус писал о том, какие астронавты дольше всех находились в космосе.