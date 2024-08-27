Обнаружены аномально большие галактики, которых не должно существовать: их секрет раскрыт

Ученые считают, что слишком большие и яркие галактики в ранней Вселенной, которые нарушают теории, на самом деле просто объяснить.

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Космический телескоп Уэбб обнаружил самые ранние галактики, которые возникли через относительно короткое по космическим меркам время вскоре после Большого взрыва. Они оказались слишком большими и слишком яркими, что нарушает текущие модели формирования галактик в ранней Вселенной. Но авторы нового исследования, опубликованного в Astrophysical Journal, считают, что на самом деле эти галактики не такие большие, как кажется. Если выводы ученых верны, то телескоп Уэбб показал раннюю Вселенную не совсем такой, какой ее ожидали увидеть астрономы, пишет IFLScience.

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Космический телескоп Уэбб значительно расширил знания астрономов о Вселенной, в частности о ее ранней истории. Одним из самых больших достижений телескопа за 2 года работы является то, что он обнаружил неожиданного большие и яркие галактики, которые слишком быстро эволюционировали в ранней Вселенной за несколько сотен миллионов лет. Текущие модели предполагают, что такие галактики просто не должны существовать, ведь им бы не хватило времени для того, чтобы набрать слишком большую массу. Такие образом некоторые ученые предположили, что существующие модели формирования галактик нужно менять.

Авторы нового исследования решили выяснить, действительно ли были обнаружены аномальные галактики. Результаты показывают, что на самом деле у ранних галактик недостаточно звезд, чтобы они были на самом деле большими. А потому никакой проблемы не существует.

Космический телескоп Уэбб обнаружил самые ранние галактики, которые возникли через относительно короткое по космическим меркам время после Большого взрыва. Они оказались слишком большими и слишком яркими, что нарушает текущие модели формирования галактик в ранней Вселенной Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что несмотря на то, что количество обнаруженных галактик все еще больше, чем предполагалось, но ни одна из них не настолько массивна, чтобы разрушить текущие космологические модели.

Ученые пришли к выводу, что центральные черные дыры в этих галактиках делают их ярче и астрономы ошибочно приняли этот свет за свет дополнительного количества звезд, которые и составляют массу галактики.

Дело в том, что черные дыры в центрах галактик образуют диск из материи вокруг себя, когда поглощают эту материю. Газ в дисках двигается слишком быстро и возникающее трение между частями диска создает сильное излучение.

Астрономы также провели новые расчеты и выяснили, что более далекие галактики на самом деле в 3 раза меньше, чем предполагалось, а более близкие к нам — в 2 раза.

С другой стороны, астрономы признают, что телескоп Уэбб обнаружил примерно в 2 раза больше массивных галактик, чем можно объяснить существующими моделями. Авторы исследования считают, что, возможно, в ранней Вселенной галактики лучше превращали газ в звезды.

Как уже писал Фокус, астронавты Boeing Starliner проведут в космосе не менее 240 дней, но это не новый рекорд. Хотя двое астронавтов NASA застряли неожиданно для себя на минимум 8 месяцев на орбите, но на самом деле это не самое непрерывное рекордное пребывание в космосе.

Также Фокус писал о том, что Девятая планета может оказаться вовсе не планетой. На окраине Солнечной системы с той же вероятностью, что и планета, может располагаться черная дыра.