Девятая планета может оказаться вовсе не планетой: альтернатива пугающая

На окраине Солнечной системы с той же вероятностью, что и планета, может располагаться черная дыра.

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На окраинах нашей Солнечной системы уже давно происходит нечто странное. Некоторые ученые считают, что во всем виновата так называемая Девятая планета, но это может быть черная дыра, пишет What If.

Насколько огромной может оказаться эта черная дыра? Какое влияние она может оказать на Солнечную систему, и что случится с нами, если она подберется поближе?

Далеко за Нептуном находятся небольшие ледяные объекты, которые также вращаются вокруг Солнца. Их называют транснептуновыми объектами (ТНО), а также они имеют странную орбиту. По словам ученых, такой тип орбиты не может появиться сам по себе, ее должен сформировать какой-то посторонний объект.

Чтобы это ни было, по словам астрономов, оно должно быть как минимум в 17 раз массивнее Земли и в 10 раз дальше от Солнца, чем находится Нептун. Возможно, это та самая таинственная Девятая планета.

Первый в истории снимок черной дыры M87* Фото: Event Horizon Telescope Collaboration

На данный момент ученые не обладают никаким данным, подтверждающими, что именно Девятая планета нарушает орбиты всех этих объектов. Но что, если Девятая планета вовсе не планета, а черная дыра?

Если попытаться представить себе черную дыру размером с планету, то можно вообразить огромную пустоту, пожирающую все на своем пути. Но черная дыра такого размера была бы небольшой.

Вся эта масса была бы упакована в чрезвычайно плотный объем пространства, размером не больше грейпфрута. К примеру, звездные черные дыры в 10-24 раза превышают массу нашего Солнца. Они довольно распространены. По оценкам астрономов, только в галактике Млечный Путь их может быть от 10 миллионов до миллиарда.

Если бы наше Солнце превратилось в черную дыру, ее ширина составила бы всего 5,8 км. Такой сценарий может создать одну или две серьезные проблемы для жизни на Земле. Но давайте вернемся к нашей крошечной черной дыре, спрятавшейся на краю Солнечной системы.

Такая черная дыра, несмотря на свои крошечные размеры, как для черных дыр, будет обладать достаточной массой, чтобы нарушить орбиты ТНО. Также ученые отмечают, что если бы небольшая черная дыра находилась так далеко и на фиксированной орбите вокруг Солнца, то на Землю это бы никак не повлияло.

Что может пойти не так

Но что произойдет, если орбита предполагаемой черный дыры дестабилизируется?

Дело в том, что экстремальная природа черных дыр начинает проявляться, когда тот или иной объект приближается к горизонту событий. Это регион вокруг черной дыры, где объект должен двигаться быстрее скорости света, чтобы вырваться из гравитационного притяжения. Также этот порог называют точкой невозврата.

Поэтому для того, чтобы черная дыра стала опасной для Земли, ее гравитационное притяжение должно быть гораздо сильнее. Эта крошечная черная дыра должна втянуть в себя целые планеты нашей Солнечной системы.

Если соединить сильное притяжение и хаотичную орбиту, мы получим гравитационного монстра, который проглотит планетарных соседей Земли один за другим. Когда планеты и астероиды Солнечной системы будут достигать горизонта событий, их будет разрывать на мелкие субатомные составляющие и сжимать в одну сверхплотную точку.

Жители Земли могли бы наблюдать, как исчезает Нептун, Уран, Сатурн и Юпитер. Дальше исчез бы Марс, а следующей была бы Земля.

Черная дыра поглощает звезду

Земля начала бы деформироваться по мере приближения черной дыры. Это вызвало бы мощные землетрясения, извержения вулканов и ценами по всему планете.

Если бы вы смогли каким-то образом пережить все вышеперечисленное, то конец все равно был бы близок. Дальше все на Земле, включая саму планету, начнет растягиваться в процессе известном, как спагеттификация.

Скорее всего, вы умрете задолго до того, как сможете приблизиться к горизонту событий. В конце концов, Землю засосет в это крошечное гравитационное чудовище, пока от нее ничего не останется. Возможно, только след из обломков будет напоминать о том, что Земля вообще существовала.

Но это не произошло бы в одно мгновение. В 2013 году ученые наблюдали, как планета, примерно в 14-30 раз массивнее Юпитера, была проглочена черной дырой. Весь процесс, от начального возмущения до полного разрушения, занял два-три месяца.

Но когда речь идет об этом далеком объекте, его стабильная орбита вокруг Солнца на протяжении миллиардов лет — верный признак того, что поводов для беспокойства нет. Вот если астрономы увидят изменения на других планетах, лунах и астероидах, значит, происходит что-то опасное.