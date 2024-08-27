Виявлено аномально великі галактики, яких не повинно існувати: їхній секрет розкрито

Вчені вважають, що надто великі та яскраві галактики в ранньому Всесвіті, які порушують теорії, насправді просто пояснити.

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Космічний телескоп Вебб виявив ранні галактики, які виникли через відносно короткий за космічними мірками час невдовзі після Великого вибуху. Вони виявилися надто великими та надто яскравими, що порушує поточні моделі формування галактик у ранньому Всесвіті. Але автори нового дослідження, опублікованого в Astrophysical Journal, вважають, що насправді ці галактики не такі великі, як здається. Якщо висновки вчених вірні, то телескоп Вебб показав ранній Всесвіт не зовсім таким, яким його очікували побачити астрономи, пише IFLScience.

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Космічний телескоп Вебб значно розширив знання астрономів про Всесвіт, зокрема про його ранню історію. Одним із найбільших досягнень телескопа за 2 роки роботи є те, що він виявив несподівано великі та яскраві галактики, які надто швидко еволюціонували у ранньому Всесвіті за кілька сотень мільйонів років. Поточні моделі припускають, що такі галактики просто не повинні існувати, адже їм не вистачило б часу для того, щоб набрати занадто велику масу. Отже, деякі вчені припустили, що наявні моделі формування галактик потрібно змінювати.

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, чи дійсно було виявлено аномальні галактики. Результати показують, що насправді у ранніх галактик недостатньо зірок, щоб вони були насправді більшими. А тому жодної проблеми не існує.

Космічний телескоп Вебб виявив ранні галактики, які виникли через відносно короткий за космічними мірками час після Великого вибуху. Вони виявилися надто великими та надто яскравими, що порушує поточні моделі формування галактик у ранньому Всесвіті Фото: NASA

Автори дослідження кажуть, що незважаючи на те, що кількість виявлених галактик все ще більша, ніж передбачалося, але жодна з них не є настільки масивною, щоб зруйнувати поточні космологічні моделі.

Вчені дійшли висновку, що центральні чорні діри в цих галактиках роблять їх яскравішими і астрономи помилково прийняли це світло за світло додаткової кількості зірок, які становлять масу галактики.

Річ у тім, що чорні діри в центрах галактик утворюють диск із матерії навколо себе, коли поглинають цю матерію. Газ у дисках рухається занадто швидко і тертя, що виникає, між частинами диска створює сильне випромінювання.

Астрономи також провели нові розрахунки і з'ясували, що більш далекі галактики насправді втричі менші, ніж передбачалося, а ближчі до нас — удвічі.

З іншого боку, астрономи визнають, що телескоп Вебб виявив приблизно вдвічі більше масивних галактик, ніж можна пояснити наявними моделями. Автори дослідження вважають, що, можливо, у ранньому Всесвіті галактики краще перетворювали газ на зірки.

Як уже писав Фокус, астронавти Boeing Starliner проведуть у космосі не менше 240 днів, але це не новий рекорд. Хоча двоє астронавтів NASA застрягли несподівано для себе щонайменше 8 місяців на орбіті, але насправді це не безперервне рекордне перебування в космосі.

Також Фокус писав про те, що Дев'ята планета може виявитися зовсім не планетою. На околиці Сонячної системи з тією ж ймовірністю, що й планета, може розташовуватись чорна діра.