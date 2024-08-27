Стирають грань між зірками і планетами: астрономи виявили нові дивні світи (фото)

Як показує дослідження, один із таких світів формує свою власну мініатюрну Сонячну систему.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили 6 об'єктів у космосі, які виглядають як планети, але сформувалися як зірки. Ці блукаючі світи за масою в 5-10 разів більші за Юпітер. При цьому найменший із виявлених об'єктів має навколо себе диск із пилу та газу, в якому виникнуть планети. Результати дослідження опубліковані в журналі The Astronomical Journal, пише New Scientist.

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Нові 6 дивних мандрівних світів, які не пов'язані гравітацією з жодною зіркою, було виявлено в зоряному скупченні NGC 1333, яке розташоване на відстані приблизно 1 000 світлових років від нас.

Науковці вважають, що ці світи, які мають розміри планет, імовірно, утворилися внаслідок стиснення під дією гравітації хмарою газу та пилу. Саме так народжуються зірки. Учені вважають, що виявлені блукаючі світи є коричневими карликами, які не мають достатньо маси, щоб запустити термоядерний синтез водню і стати звичайною зіркою.

Усі 6 світів мають масу, яка в 5-10 разів більша, ніж у Юпітера. За словами вчених, вони, незважаючи на високу чутливість телескопа Вебб, не виявили мандрівних гігантів, які б мали менше, ніж 5 мас Юпітера. Це може означати, що коричневі карлики не можуть утворюватися при менших масах, тобто це найменші об'єкти, які формуються як зірки.

Нові 6 дивних блукаючих світів, які не пов'язані гравітацією з жодною зіркою, було виявлено в зоряному скупченні NGC 1333, яке розташоване на відстані приблизно 1000 світлових років від нас. Фото: NASA

Астрономи визначили, що коричневі карлики становлять приблизно 10% об'єктів у зоряному скупченні NGC 1333. Це набагато більше, ніж очікувалося на основі моделей зореутворення, тому можуть бути додаткові процеси, які керують створенням цих блукаючих світів.

Але один коричневий карлик є особливо незвичайним. Навколо нього існує диск із газу та пилу, схожий на той, у якому виникли планети Сонячної системи. Маса цього об'єкта приблизно в 5 разів більша за масу Юпітера, а тому це найменший світ із газопиловим диском з усіх відомих. Астрономи вважають, що навколо цього коричневого карлика можуть сформуватися планети. Але це буде мініатюрна версія нашої Сонячної системи.

За словами вчених, нове відкриття підтверджує теорію про те, що об'єкти планетарної маси можуть формуватися і навколо молодих зірок, і як зірки.

Як уже писав Фокус, виявлено аномально великі галактики, яких не повинно існувати, але астрономи розкрили їхній секрет. Вчені вважають, що занадто великі і яскраві галактики в ранньому Всесвіті, які порушують теорії, насправді просто пояснити.

Також Фокус писав про те, які астронавти найдовше перебували в космосі.