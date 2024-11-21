Вважалося неможливим: схожі на Сонце зірки можуть існувати в несподіваному місці

Всесвіт продовжує дивувати астрономів наявністю унікальних процесів, які стосуються життя і смерті зірок.

Довгий час вважалося, що схожі на Сонце зірки не можуть обертатися навколо чорних дір. Тепер же астрономи в архівних даних космічного телескопа Gaia виявили дві незвичайні подвійні системи, що складаються з невеликої зірки та чорної діри. Вчені з'ясували, як те, що вважалося неможливим, насправді існує і навіть може бути поширеним явищем. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

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Астрономи виявили дві нові чорні діри зоряної маси, які отримали назву BH1 і BH2. Маса кожної чорної діри приблизно в 10 разів більша за масу Сонця. Немає нічого незвичайного в цьому, а незвично те, що навколо цих чорних дір обертаються невеликі зірки, схожі на Сонце. Водночас обертання відбувається по дуже широкій орбіті.

Дуже багато зірок у космосі існують у вигляді пар, що складаються з масивної зірки і більш маленького компаньйона. Коли масивна зірка вмирає, вона вибухає надновою і часто перетворюється на чорну діру зоряної маси. Вважалося, що зірки-компаньйони, схожі на Сонце, не можуть пережити смерть масивної зірки. Такі зірки, коли помирають, або виштовхують вибухом наднової сусіда з подвійної системи, або ж у процесі збільшення розміру, ще до вибуху, поглинають його. Тобто в будь-якому разі маленька зірка не може вижити, а значить не може обертатися далі навколо створеної чорної діри. Але нове відкриття показує, що це можливо.

Коли масивна зірка вмирає, вона вибухає надновою і часто перетворюється на чорну діру зоряної маси Фото: NASA

Учені вивчили еволюцію масивних зірок, маса яких щонайменше у 80 разів більша за масу Сонця, і з'ясували, що наприкінці свого життя такі зірки можуть випускати потужні зоряні вітри, які забирають у космос більшу частину їхньої речовини. Таким чином це не дозволяє зіркам збільшуватися настільки сильно, що сусідні маленькі зірки не поглинаються масивним компаньйоном.

Як показало дослідження, існує кілька випадків, коли схожа на Сонце зірка, якщо перебуває на широкій орбіті, вижила після смерті свого масивного сусіда.

Водночас вчені вважають, що зоряні вітри, які забирають речовину масивної зірки, мають бути досить сильними, щоб перешкоджати розширенню зірки, і водночас слабкими, щоб не виштовхнути меншу зірку з системи.

Астрономи дійшли висновку, що подібний сценарій пояснює факт існування схожих на Сонце зірок біля чорних дір зоряної маси, адже зірки мають широку орбіту. Учені вважають, що таке явище може бути поширеним у Всесвіті, і в даних телескопа Gaia можна виявити сотні таких дивних подвійних систем.

Як уже писав Фокус, астронавти повертаються з космосу іншими людьми, адже щось дивне відбувається з їхнім мозком. Нове дослідження виявило дивну зміну в роботі мозку астронавтів, які тривалий час перебували на борту МКС.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, яким був хімічний склад первинного газу і пилу, з якого формувалася Сонячна система. У результаті вони змогли пояснити одну із загадок карликової планети Плутон, а також інших об'єктів поясу Койпера. Водночас вчені вважають, що планети Нептун і Уран не зовсім крижані гіганти.