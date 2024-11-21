Астронавти повертаються з космосу іншими людьми: щось дивне відбувається з їхнім мозком

Нове дослідження виявило дивну зміну в роботі мозку астронавтів, які тривалий час перебували на борту МКС.

Учені вивчили поведінку 25 астронавтів, які побували на борту Міжнародної космічної станції (МКС) протягом шести місяців за останні кілька років. Виявилося, що астронавтам потрібно більше часу для виконання певних завдань, пов'язаних зі швидкістю опрацювання даних, робочою пам'яттю та увагою під час їхнього перебування в космосі. Ці результати викликають стурбованість з приводу впливу майбутніх польотів на Місяць і Марс на мозок астронавтів. Дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Physiology, пише Gizmodo.

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Вчені вже давно знають про труднощі, з якими стикаються астронавти в космосі, включно з впливом космічної радіації, невагомості, втратою щільності кісток і труднощами зі сном. Тепер учені з'ясували, що когнітивна діяльність астронавтів може також змінитися в космосі, що виражається в повільнішій обробці інформації.

Автори дослідження вивчили когнітивні здібності 25 астронавтів за допомогою серії тестів, які ті виконували перед польотом на МКС, під час перебування на станції протягом 6 місяців, а також після повернення на Землю. За допомогою кожного з тестів вчені вимірювали швидкість обробки даних і точність процесу, порівнюючи продуктивність астронавтів у різні періоди часу.

З'ясувалося, що астронавти реагували на завдання, за допомогою яких оцінювалася швидкість обробки даних, робоча пам'ять і увага, повільніше в космосі, ніж на Землі. Але при цьому рівень точності зберігався. Також з'ясувалося, що зміни в когнітивній поведінці астронавтів не зберігалися після їхнього повернення на Землю.

Науковці з'ясували, що когнітивна діяльність астронавтів може також змінитися в космосі, що виражається в повільнішому опрацюванні інформації Фото: NASA

При цьому вчені не виявили доказів значного пошкодження мозку або постійних когнітивних порушень. Але вчені не виявили точну причину змін, що відбулися в мозку астронавтів.

Учені вважають, що можливою причиною може бути стрес, який відчуває людина в космосі. За словами авторів дослідження, навіть на Землі швидкість опрацювання даних, робоча пам'ять і увага можуть тимчасово змінюватися, коли людина перебуває у стані стресу.

Хоча вчені багато знають про те, як тривале перебування в космосі може негативно позначитися на фізичному стані людини, те, що стосується мозку, когнітивна поведінка астронавтів вивчена менше, але є ознаки того, що космос може впливати і на мозок людини.

NASA готується повернути астронавтів на Місяць у найближчому майбутньому, а потім відправити перших людей на Марс. З огляду на дані дослідження, такі тривалі подорожі в космосі можуть мати більш негативний вплив на стан астронавтів, ніж передбачалося.

Як уже писав Фокус, Чумацький Шлях відрізняється від схожих галактик. Астрономи вважають, що не можна використовувати нашу галактику для розуміння еволюції подібних їй астрономічних об'єктів.

Також Фокус писав про те, що в NASA вирішили змінити орбіту МКС, щоб станція не зіткнулася з небезпечним шматком космічного сміття. Для цього довелося запустити двигуни вантажного космічного корабля, який зістикований з орбітальною станцією.