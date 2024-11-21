Український стяг у космосі: синьо-жовтий прапор взяли в туристичний політ SpaceX Polaris

Український прапор пролетів орбітою на відстані 1 400 км від Землі. Його взяв із собою організатор туристичної космічної програми Джаред Айзекман — давній друг України.

Український прапор у космос взяв американський бізнесмен Джаред Айзекман. Раніше він підтримав збір на авто швидкої допомоги для України через ініціативу UNITED24, а в перший туристичний політ у космос в межах місії SpaceX Polaris прихопив із собою український стяг. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр розповів, що Джаред Айзекман є другом України. Підприємець допомагає українцям з 2022 року. Тоді через платформу UNITED24 він задонатив 100 000 $ на збір Скотта Келлі на автомобіль швидкої допомоги.

Айзекман організував приватну програму SpaceX Polaris для цивільних туристичних польотів у космос. Під час першої в історії приватної космічної місії у вересні 2024 року він сфотографувався, тримаючи в руках синьо-жовтий прапор із логотипом UNITED24.

"Це перший у світі туристичний вихід у відкритий космос, і одразу з українським стягом!", — зазначив Михайло Федоров.

Таким чином, завдяки Айзекману український стяг побував на відстані 1 400 км від Землі — більшу відстань долали лише астронавти місії "Аполлон" під час польоту на Місяць.

"Ми знаємо, що це лише один крок у значно довшій подорожі, і дуже пишаємося бути частиною цього. Вдома в усіх нас багато роботи, але звідси Земля видається ідеальним світом", — сказав Джаред Айзекман.

Команда першої туристичної місії SpaceX Polaris Фото: Polaris / Х

Нагадаємо, екіпаж місії SpaceX Polaris Dawn вийшов у відкритий космос 12 вересня. Джаред Айзекман та інженерка SpaceX Сара Гілліс вибралися з капсули на висоті 737 км над Землею. Так було встановлено два рекорди: вперше цивільні люди побували на висоті 1 400,7 км над земною поверхнею та вперше вийшли у космос не астронавти.

Також зазначимо, 20 листопада Борис Джонсон підтримав Україну, опублікувавши фото з написом "Битва за світло". Дизайн футболки був розроблений на підтримку українських енергетиків, сил ППО та рятувальників, які протистоять атакам РФ.