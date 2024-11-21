Украинский флаг в космосе: сине-желтый стяг взяли в туристический полет SpaceX Polaris

Украинский флаг пролетел по орбите на расстоянии 1 400 км от Земли. Его взял с собой организатор туристической космической программы Джаред Айзекман — давний друг Украины.

Украинский флаг в космос взял американский бизнесмен Джаред Айзекман. Ранее он поддержал сбор на авто скорой помощи для Украины через инициативу UNITED24, а в первый туристический полет в космос в рамках миссии SpaceX Polaris прихватил с собой украинский стяг. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр рассказал, что Джаред Айзекман является другом Украины. Предприниматель помогает украинцам с 2022 года. Тогда через платформу UNITED24 он задонатил 100 000 $ на сбор Скотта Келли на автомобиль скорой помощи.

Айзекман организовал частную программу SpaceX Polaris для гражданских туристических полетов в космос. Во время первой в истории частной космической миссии в сентябре 2024 года он сфотографировался, держа в руках сине-желтый флаг с логотипом UNITED24.

"Это первый в мире туристический выход в открытый космос, и сразу с украинским флагом!", — отметил Михаил Федоров.

Таким образом, благодаря Айзекману украинский флаг побывал на расстоянии 1 400 км от Земли — большее расстояние преодолевали только астронавты миссии "Аполлон" во время полета на Луну.

"Мы знаем, что это лишь один шаг в значительно более длинном путешествии, и очень гордимся быть частью этого. Дома у всех нас много работы, но отсюда Земля кажется идеальным миром", — сказал Джаред Айзекман.

Команда первой туристической миссии SpaceX Polaris SpaceX Фото: Polaris / Х

Напомним, экипаж миссии SpaceX Polaris Dawn вышел в открытый космос 12 сентября. Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Гиллис выбрались из капсулы на высоте 737 км над Землей. Так было установлено два рекорда: впервые гражданские люди побывали на высоте 1 400,7 км над земной поверхностью и впервые вышли в космос не астронавты.

Также отметим, 20 ноября Борис Джонсон поддержал Украину, опубликовав фото с надписью "Битва за свет". Дизайн футболки был разработан в поддержку украинских энергетиков, сил ПВО и спасателей, которые противостоят атакам РФ.