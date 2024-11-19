1000 днів війни: як на річницю відреагували українські зірки (фото, відео)

Українські зірки розповіли, як проживали тисячу днів повномасштабного вторгнення РФ, як війна змінила їхній світогляд і що допомагає їм встояти та зберегти віру в перемогу.

Тисячний день триває повномасштабне вторгнення Росії до України. Фокус зібрав дописи українських артистів, ведучих й акторів, у яких вони 19 листопада звернулися до українців зі словами підтримки, закликали гуртуватися й не піддаватися зневірі.

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча Маша Єфросиніна згадала, через які емоції довелося пройти суспільству за роки повномасштабної війни, як внутрішній стан змінювався від стрімкого дорослішання, відчуття єднання та віри в перемогу до психологічного провалу, втоми та зневіри. Однак телеведуча зазначила, що українці навчилися жити в цій реальності.

"Сьогодні, коли всі надписи в мережі майорять цифрою "1000 днів повномасштабної війни", я розумію, що написати "тисяча днів лютого" вже буде неправдою.. Адже ми з вами ЖИЛИ ці два з половиною роки! Жили по-різному…Але жили.." — зазначила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна закликає українців не здаватися попри втому та страшні новини

Слава Дьомін

Ведучий і блогер Слава Дьомін виклав фото, яке зробив у перший день вторгнення. Він написав, що за 1000 днів війни багато що змінилося, однак він упевнений в тому, що взаємопідтримка допоможе українцям встояти.

"Буквально в неділю спілкувався з пораненим хлопцем на реабілітації. І сказав йому: "Сказати дякую — це найменше, що я можу для тебе зробити. Але якщо що — я завжди на зв'язку", — написав ведучий.

Слава Дьомін виклав селфі, зроблене в перший день війни

Катерина Осадча

Журналістка та телеведуча Катерина Осадча розповіла, що новини часто викликають у неї страх за дітей і думки про те, щоб вивезти їх з небезпеки, однак впоратися зі стресом і страхом допомагає згуртування та дії заради перемоги.

"Давайте битися. Як це роблять ті, хто всі ці 1000 днів на фронті. І – завдяки кому ми можемо залишатися вдома. Як це роблять їхні матері та дружини. Давайте битися так, наче ми не мріємо, а знаємо, що війна закінчиться", — закликала ведуча.

Катерина Осадча зізналася, що боїться за дітей, проте відганяє думки про втечу

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк у сторіз в Instagram виклала відео, в якому згадуються ключові події від початку повномасштабного вторгнення. Цим відео Нікітюк нагадала, що ці дні були 1000 днів болю, однак попри все Україна тримається завдяки захисникам.

Ведуча Леся Нікітюк до 1000 дня війни подякувала захисникам Фото: Скриншот

Євген Клопотенко

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко написав, що у 1000 день війни має на 1000 більше причин любити Україну та ненавидіти окупантів.

Допис Євгена Клопотенка у 1000 день війни

Анна Кошмал

Акторка Анна Кошмал виклала світлини, зроблені в різні місяці повномасштабного вторгнення. Пригадала, яким безтурботним було дитинство її сина до страшного ранку 24 лютого 2022 року, як вона намагалася підтримати своїх підписників, але не могла стримати сліз, і як зайнялася волонтерством у місті. Акторка подякувала Силам оборони за те, що може лишатися в рідному Києві.

"Суми, Одеса тільки за останні дні, а скільки болю за ці 1000 днів українці в собі вмістили важко й уявити. Але я пишаюся тим, що щоб не сталося, всі завжди біжать на допомогу, ти ніколи не залишаєшся один", — написала Кошмал.

Анна Кошмал подякувала українським бійцям за оборону її рідного Києва

Надя Дорофеєва

Співачка DOROFEEVA виклала лаконічний пост, в якому зазначила, що 1000 днів війни були для українців днями розбитих мрій, покалічених душ, надзусиль, та вони назавжди змінили нас.

Надя Дорофеєва написала, що 1000 днів війни назавжди змінили українців

Олександра Заріцька

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька опублікувала сторіз, в якому нагадала про те, в якому емоційному стані українці зустріли вторгнення і як нас змінили 1000 днів війни.

"Сьогодні ми вже не показуємо наших сліз на загал, ми показуємо приклад одне одному нашої загартованої стійкості, допомагаємо одне одному й мріємо про майбутнє, ми його бачимо. Ми навчились бачити красу і радість в реальності, в якій живемо. Ми всі стараємось розвиватись і вдосконалюватись. Ніхто не знає, коли настане спокій і кінець війні. Але ми знаємо точно, що ми це подолаємо. І я буду продовжувати вірити подавати приклад віри", — написала співачка.

Олександра Заріцька нагадала про перший день повномасштабної війни Фото: Скриншот Солістка гуртку Kazka закликає бачити красу і радість навіть під час війни Фото: Скриншот

Женя Янович

Актор і сценарист Євген Янович нагадав, що бойові дії в Україні тривають з 2014 року, і йому прикро, що тоді він не був включений і для нього рахунок триває лише 1 000 днів.

"Мені так прикро, що я не був включений з 2014-го року. Що я був інфантильний в багатьох моментах. Що "перехрестився тільки коли грім гримнув". Що обирав "я" замість "ми" в критично важливих питаннях, які після 24-го лютого мало не привели до того, що не зникли "ми", як нація. А з нею і моє "я". Прошу вас, якщо хоч трішки відчуваєте схоже, обирайте "ми". Аби не викладати дописи, сторіз, потужні нарізки на 2000/5000/10000 день війни", — написав Євген.

Євген Янович закликав українців не бути байдужими, аби 1 000 днів не перетворилася на 10 000

Нагадаємо, до тисячного дня повномасштабного вторгнення РФ до України українські бійці розповіли Фокусу, як змінилася війна та чого чекати далі. Бійці зазначали, що нині українцям важливо встояти, боротися та не здаватися, дозвіл бити західною зброєю по території РФ — гарна новина, однак війна може піти багатьма шляхами, і якщо суспільство не прокинеться — перемоги не буде.

Крім того, 18 листопада до річниці вторгнення Фокус проаналізував, чого за цей час зумів домогтися агресор і де Кремль значно прорахувався.