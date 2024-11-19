1000 дней войны: как на годовщину отреагировали украинские звезды (фото, видео)
Украинские звезды рассказали, как проживали тысячу дней полномасштабного вторжения РФ, как война изменила их мировоззрение и что помогает им устоять и сохранить веру в победу.
Тысячный день продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Фокус собрал сообщения украинских артистов, ведущих и актеров, в которых они 19 ноября обратились к украинцам со словами поддержки, призвали объединяться и не поддаваться унынию.
Маша Ефросинина
Украинская телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, через какие эмоции пришлось пройти обществу за годы полномасштабной войны, как внутреннее состояние менялось от стремительного взросления, ощущения единения и веры в победу до психологического провала, усталости и уныния. Однако телеведущая отметила, что украинцы научились жить в этой реальности.
"Сегодня, когда все надписи в сети пестрят цифрой "1000 дней полномасштабной войны", я понимаю, что написать "тысяча дней февраля" уже будет неправдой... Ведь мы с вами ЖИЛИ эти два с половиной года! Жили по-разному...Но жили..." — отметила Ефросинина.
Слава Демин
Ведущий и блогер Слава Демин выложил фото, которое сделал в первый день вторжения. Он написал, что за 1000 дней войны многое изменилось, однако он уверен в том, что взаимоподдержка поможет украинцам устоять.
"Буквально в воскресенье общался с раненым парнем на реабилитации. И сказал ему: "Сказать спасибо — это самое малое, что я могу для тебя сделать. Но если что — я всегда на связи", — написал ведущий.
Екатерина Осадчая
Журналистка и телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, что новости часто вызывают у нее страх за детей и мысли о том, чтобы вывезти их из опасности, однако справиться со стрессом и страхом помогает сплочение и действия ради победы.
"Давайте сражаться. Как это делают те, кто все эти 1000 дней на фронте. И — благодаря кому мы можем оставаться дома. Как это делают их матери и жены. Давайте биться так, как будто мы не мечтаем, а знаем, что война закончится", — призвала ведущая.
Леся Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк в сториз в Instagram выложила видео, в котором вспоминаются ключевые события от начала полномасштабного вторжения. Этим видео Никитюк напомнила, что эти дни были 1000 дней боли, однако несмотря на все Украина держится благодаря защитникам.
Евгений Клопотенко
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко написал, что в 1000 день войны имеет на 1000 больше причин любить Украину и ненавидеть оккупантов.
Анна Кошмал
Актриса Анна Кошмал выложила фотографии, сделанные в разные месяцы полномасштабного вторжения. Вспомнила, каким беззаботным было детство ее сына до страшного утра 24 февраля 2022 года, как она пыталась поддержать своих подписчиков, но не могла сдержать слез, и как занялась волонтерством в городе. Актриса поблагодарила Силы обороны за то, что может оставаться в родном Киеве.
"Сумы, Одесса только за последние дни, а сколько боли за эти 1000 дней украинцы в себе вместили трудно и представить. Но я горжусь тем, что чтобы не случилось, все всегда бегут на помощь, ты никогда не остаешься один", — написала Кошмал.
Надя Дорофеева
Певица DOROFEEVA выложила лаконичный пост, в котором отметила, что 1000 дней войны были для украинцев днями разбитых мечтаний, искалеченных душ, сверхусилий, и они навсегда изменили нас.
Александра Зарицкая
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая опубликовала сториз, в котором напомнила о том, в каком эмоциональном состоянии украинцы встретили вторжение и как нас изменили 1000 дней войны.
"Сегодня мы уже не показываем наших слез в целом, мы показываем пример друг другу нашей закаленной стойкости, помогаем друг другу и мечтаем о будущем, мы его видим. Мы научились видеть красоту и радость в реальности, в которой живем. Мы все стараемся развиваться и совершенствоваться. Никто не знает, когда наступит покой и конец войне. Но мы знаем точно, что мы это преодолеем. И я буду продолжать верить и подавать пример веры", — написала певица.
Женя Янович
Актер и сценарист Евгений Янович напомнил, что боевые действия в Украине продолжаются с 2014 года, и ему обидно, что тогда он не был включен и для него счет длится всего 1 000 дней.
"Мне так обидно, что я не был включен с 2014-го года. Что я был инфантилен во многих моментах. Что "перекрестился только когда гром грянул". Что выбирал "я" вместо "мы" в критически важных вопросах, которые после 24-го февраля чуть не привели к тому, что не исчезли "мы", как нация. А с ней и мое "я". Прошу вас, если хоть немного чувствуете похожее, выбирайте "мы". Чтобы не выкладывать сообщения, сториз, мощные нарезки на 2000/5000/10000 день войны", — написал Евгений.
Напомним, к тысячному дню полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские бойцы рассказали Фокусу, как изменилась война и чего ждать дальше. Бойцы отмечали, что сейчас украинцам важно устоять, бороться и не сдаваться, разрешение бить западным оружием по территории РФ — хорошая новость, однако война может пойти многими путями, и если общество не проснется — победы не будет.
Кроме того, 18 ноября к годовщине вторжения Фокус проанализировал, чего за это время сумел добиться агрессор и где Кремль значительно просчитался.