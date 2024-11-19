1000 дней войны: как на годовщину отреагировали украинские звезды (фото, видео)

Украинские звезды рассказали, как проживали тысячу дней полномасштабного вторжения РФ, как война изменила их мировоззрение и что помогает им устоять и сохранить веру в победу.

Тысячный день продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Фокус собрал сообщения украинских артистов, ведущих и актеров, в которых они 19 ноября обратились к украинцам со словами поддержки, призвали объединяться и не поддаваться унынию.

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, через какие эмоции пришлось пройти обществу за годы полномасштабной войны, как внутреннее состояние менялось от стремительного взросления, ощущения единения и веры в победу до психологического провала, усталости и уныния. Однако телеведущая отметила, что украинцы научились жить в этой реальности.

"Сегодня, когда все надписи в сети пестрят цифрой "1000 дней полномасштабной войны", я понимаю, что написать "тысяча дней февраля" уже будет неправдой... Ведь мы с вами ЖИЛИ эти два с половиной года! Жили по-разному...Но жили..." — отметила Ефросинина.

Маша Ефросинина призывает украинцев не сдаваться несмотря на усталость и страшные новости

Слава Демин

Ведущий и блогер Слава Демин выложил фото, которое сделал в первый день вторжения. Он написал, что за 1000 дней войны многое изменилось, однако он уверен в том, что взаимоподдержка поможет украинцам устоять.

"Буквально в воскресенье общался с раненым парнем на реабилитации. И сказал ему: "Сказать спасибо — это самое малое, что я могу для тебя сделать. Но если что — я всегда на связи", — написал ведущий.

Слава Демин выложил селфи, сделанное в первый день войны

Екатерина Осадчая

Журналистка и телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, что новости часто вызывают у нее страх за детей и мысли о том, чтобы вывезти их из опасности, однако справиться со стрессом и страхом помогает сплочение и действия ради победы.

"Давайте сражаться. Как это делают те, кто все эти 1000 дней на фронте. И — благодаря кому мы можем оставаться дома. Как это делают их матери и жены. Давайте биться так, как будто мы не мечтаем, а знаем, что война закончится", — призвала ведущая.

Екатерина Осадчая призналась, что боится за детей, однако отгоняет мысли о побеге

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк в сториз в Instagram выложила видео, в котором вспоминаются ключевые события от начала полномасштабного вторжения. Этим видео Никитюк напомнила, что эти дни были 1000 дней боли, однако несмотря на все Украина держится благодаря защитникам.

Ведущая Леся Никитюк к 1000 дню войны поблагодарила защитников Фото: Скриншот

Евгений Клопотенко

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко написал, что в 1000 день войны имеет на 1000 больше причин любить Украину и ненавидеть оккупантов.

Сообщение Евгения Клопотенко в 1000 день войны

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал выложила фотографии, сделанные в разные месяцы полномасштабного вторжения. Вспомнила, каким беззаботным было детство ее сына до страшного утра 24 февраля 2022 года, как она пыталась поддержать своих подписчиков, но не могла сдержать слез, и как занялась волонтерством в городе. Актриса поблагодарила Силы обороны за то, что может оставаться в родном Киеве.

"Сумы, Одесса только за последние дни, а сколько боли за эти 1000 дней украинцы в себе вместили трудно и представить. Но я горжусь тем, что чтобы не случилось, все всегда бегут на помощь, ты никогда не остаешься один", — написала Кошмал.

Анна Кошмал поблагодарила украинских бойцов за оборону ее родного Киева

Надя Дорофеева

Певица DOROFEEVA выложила лаконичный пост, в котором отметила, что 1000 дней войны были для украинцев днями разбитых мечтаний, искалеченных душ, сверхусилий, и они навсегда изменили нас.

Надя Дорофеева написала, что 1000 дней войны навсегда изменили украинцев

Александра Зарицкая

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая опубликовала сториз, в котором напомнила о том, в каком эмоциональном состоянии украинцы встретили вторжение и как нас изменили 1000 дней войны.

"Сегодня мы уже не показываем наших слез в целом, мы показываем пример друг другу нашей закаленной стойкости, помогаем друг другу и мечтаем о будущем, мы его видим. Мы научились видеть красоту и радость в реальности, в которой живем. Мы все стараемся развиваться и совершенствоваться. Никто не знает, когда наступит покой и конец войне. Но мы знаем точно, что мы это преодолеем. И я буду продолжать верить и подавать пример веры", — написала певица.

Александра Зарицкая напомнила о первом дне полномасштабной войны Фото: Скриншот Солистка группы Kazka призывает видеть красоту и радость даже во время войны Фото: Скриншот

Женя Янович

Актер и сценарист Евгений Янович напомнил, что боевые действия в Украине продолжаются с 2014 года, и ему обидно, что тогда он не был включен и для него счет длится всего 1 000 дней.

"Мне так обидно, что я не был включен с 2014-го года. Что я был инфантилен во многих моментах. Что "перекрестился только когда гром грянул". Что выбирал "я" вместо "мы" в критически важных вопросах, которые после 24-го февраля чуть не привели к тому, что не исчезли "мы", как нация. А с ней и мое "я". Прошу вас, если хоть немного чувствуете похожее, выбирайте "мы". Чтобы не выкладывать сообщения, сториз, мощные нарезки на 2000/5000/10000 день войны", — написал Евгений.

Евгений Янович призвал украинцев не быть равнодушными, чтобы 1 000 дней не превратилась в 10 000

Напомним, к тысячному дню полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские бойцы рассказали Фокусу, как изменилась война и чего ждать дальше. Бойцы отмечали, что сейчас украинцам важно устоять, бороться и не сдаваться, разрешение бить западным оружием по территории РФ — хорошая новость, однако война может пойти многими путями, и если общество не проснется — победы не будет.

Кроме того, 18 ноября к годовщине вторжения Фокус проанализировал, чего за это время сумел добиться агрессор и где Кремль значительно просчитался.