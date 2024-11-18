1000 дней войны: результаты вторжения — как Путин расширил НАТО и усилил Украину

Заявленная "демилитаризация" Украины на третий год войны привела к тому, что украинская армия получила передовые образцы вооружения, а бойцы ВСУ проходят обучение в западных центрах подготовки. Кроме того, Путин хотел отодвинуть НАТО от восточных границ России, а вместо этого получил двух новых членов Альянса на севере. 19 ноября будет уже 1000-й день российско-украинской войны: Фокус анализирует, чего сумел добиться агрессор и где Кремль крупно просчитался.

Украинцы хорошо помнят раннее утро 24 февраля 2022 года, когда после ночного заявления президента России Владимира Путина о начале так называемой "специальной военной операции" или "СВО" первые авиабомбы и снаряды начали взрываться в мирных городах страны. Тогда глава Кремля впервые обозначил цели развязанной им войны — "демилитаризация и денацификация" Украины.

И хотя позже даже российские пропагандисты не смогли четко ответить, что конкретно содержат в себе данные формулировки, особенно в значении "денацификации", очевидно, что Путин и его команда намеревались уничтожить под корень военный потенциал Украины. Фокус выяснял, сумел ли Кремль приблизиться к поставленной цели в плане "демилитаризации" Украины на тысячный день вооруженного конфликта, и какие побочные процессы вызвала российская агрессия.

Документ о гарантиях безопасности РФ и начало "СВО"

В конце 2021 года Россия потребовала от США и НАТО юридически обязывающих "гарантий безопасности", что стало кульминацией напряженности в отношениях между РФ и Западом, вызванной, среди прочего, расширением Альянса на восток, а также ситуацией в Украине.

Российская сторона опубликовала проект соглашений с блоком НАТО, который включал юридические "гарантии безопасности". В него вошли следующие основные требования:

отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток, включая Украину и Грузию;

запрет на развертывание вблизи российских границ ударных вооружений;

отзыв иностранных войск НАТО и вооружений с территории стран, которые вступили в Североатлантический альянс после 1997 года.

Дипломатические потуги Кремля: встреча Блинкена и Лаврова

Фактически Москва выдвинула данный проект не как основу для поиска компромиссов, а как ультиматум, содержащий угрозы вторжения в Украину. К такими выводам пришли ряд экспертов на фоне стягивания российских войск к границам Украины под видом "учений".

Чтобы обсудить явное обострение в отношениях РФ и Запада 21 января 2022 года в Женеве состоялась дипломатическая встреча глав МИД России и Госдепартамента США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Однако сами участники переговоров признались, что не ждали от встречи прорыва, а позже российские дипломаты вновь заговорили о применении "военных мер".

Встреча Блинкена и Лаврова в Женеве 21 января 2022 года Фото: ТАСС

Выступление президента Зеленского в Мюнхене

За несколько дней до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 19 февраля 2022 года, президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, используя эту площадку, чтобы подчеркнуть угрозу, нависшую над Украиной.

Глава государства, в частности, заявил, что Украина трижды пыталась созвать консультации государств — гарантов Будапештского меморандума, но безуспешно.

"Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина получит полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", — подчеркнул украинский президент.

Выступление президента Украины на 58-й Мюнхенской конференции в 2022 году Фото: Офис президента

Признание Россией "ЛДНР" и начало вторжения

Спустя три дня после выступления Зеленского в Мюнхене Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что украинское государство якобы является искусственным образованием коммунистической эпохи, а Россия признает независимость "Луганской и Донецкой народных республик", что стало формальным предлогом для начала масштабных действий.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале "специальной военной операции". Среди прочего были озвучены тезисы о "демилитаризации и денацификации Украины", в рамках которых российский президент хоть и не дал подробного описания, но из последующих комментариев можно выделить несколько ключевых аспектов:

ликвидация украинской военной инфраструктуры и вооружений;

снижение боеспособности Вооруженных сил Украины;

запрет на размещение иностранных военных объектов и вооружений;

запрет на разработку и поставку оружия из стран НАТО;

пересмотр военно-политического статуса Украины;

ликвидация действующей власти в Украине в рамках "денацификации" и замены ее на марионеточную.

Таким образом, в контексте заявления Путина "демилитаризация" означала не только физическое уничтожение военных объектов, но и политическое устранение угрозы, которую, по мнению российских властей, представляла украинская армия, военные связи Украины с НАТО и возможность размещения в стране западных систем вооружения.

Первые провалы российского блицкрига

Российская военная операция, начатая 24 февраля 2022 года, была ориентирована на стремительное нанесение ударов, схожих с тактикой операцией американцев "Буря в пустыне". Стратегия включала уничтожение командных пунктов Украины посредством мощных ракетных и авиационных атак и быструю блокаду украинских войск, что могло бы создать прямую угрозу Киеву. Основные задачи включали:

Нанесение ракетных ударов для подавления системы ПВО, а также командных центров Украины с целью парализовать управление ВСУ.

Создание угрозы для столицы. Путем захвата крупных узловых точек планировалось вызвать паралич государственного управления и ускорить капитуляцию.

Основные направления ударов ВС РФ в начале 2022 года Фото: Открытые источники

Россия начала полномасштабное вторжение с массированных ракетных ударов по объектам управления украинских Вооруженных сил, системам противовоздушной обороны, аэродромам и складам боеприпасов. Согласно отчетам Минобороны РФ, в течение первой недели якобы были уничтожены штабы двух военных округов, серьезно повреждены оружейные склады и значительные объемы украинской авиационной техники.

Вместе с тем удары россиян пришлись и по гражданским объектам, приведшим к потерям среди мирного населения. Это в свою очередь привело к сплочению украинцев, о чем свидетельствовали статистика пополнения ВСУ добровольцами и очереди в военкоматах.

Однако, несмотря на эти удары, украинской армии удалось сохранить управляемость, а значительная часть боеприпасов и техники была эвакуирована и рассредоточена, что помогло ВСУ продолжить организованное сопротивление. Сложности с уничтожением ключевых объектов украинской ПВО и командования ограничили успешность первых дней операции.

С началом наземного этапа вторжения российская армия предприняла наступление по множеству направлений на всем протяжении границы. Вторая фаза включала продвижение колонн бронетехники на Киевском и Харьковском направлениях — они стремились окружить крупные городские центры.

Однако российские колонны столкнулись с серьезными логистическими проблемами, особенно в условиях весеннего бездорожья, когда перемещение по украинским черноземам стало практически невозможным для тяжелой техники. Дороги вдоль западных и северных областей, густо покрытые лесами и болотами, стали смертельно опасными из-за засад ВСУ.

Уничтоженная техника ВС РФ в Буче. 2022 год Фото: Getty Images

Украинские военные, понимая уязвимость длинных колонн техники ВС РФ, особенно на узких и плохо защищенных дорогах, организовывали атаки на замыкающие звенья, нарушая коммуникацию и снабжение. Были использованы беспилотники "Байрактар" для прицельных ударов по технике с ПВО и командным пунктам противника. В результате этого российским войскам не удалось удержать передовую линию и развить глубокий прорыв на северо-западе, несмотря на успешные действия на начальных этапах.

Попытки захвата Киева и ситуация на юге

Одной из ключевых задач для захвата украинской столицы стала атака крупного аэродрома в Гостомеле, где предполагалась высадка основных сил с помощью ВДВ. Но, несмотря на успешный первый этап, развить инициативу россиянам не удалось.

На протяжении двух недель Киевская область стала ареной ожесточенных боев. С начала второй недели вторжения российские войска пытались закрепиться в пригородах Киева, таких, как Буча и Ирпень, однако постоянно подвергались артиллерийским ударам и потеряли значительное количество бронетехники.

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Хотели как в Косово: в ГУР подсчитали потери ВС РФ во время боев за Гостомель

Ситуация на юге Украины также сложилась не в пользу оккупационных войск, хотя ВС РФ быстро взяли под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и Энергодар, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Однако, несмотря на прорыв в степных зонах южного фронта, российские войска понесли большие потери в пригородах Херсона и на подступах к Николаеву. В итоге наступление на Одессу, стратегически важное для россиян, было остановлено, а украинские силы таким образом получили доступ к поставкам оружия из-за рубежа.

Анализ первых месяцев конфликта

К концу первого месяца боев стало ясно, что российская военная кампания не достигла запланированных целей. Несмотря на первые успехи, российские войска не смогли уничтожить всю систему ПВО Украины, полностью подавить ее авиацию или взять под контроль крупные стратегические точки.

Кроме того, значительные потери среди Воздушных сил РФ привели к тому, что полеты российской авиации на большей части украинской территории практически прекратились к концу второй недели вторжения, когда ВСУ начали применять ПЗРК "Игла" и комплексы Stinger, полученные от западных партнеров, а также средства ПВО, которые не удалось уничтожить, например, ЗРК С-300. Это вынудило авиацию россиян действовать на большем расстоянии и избегать глубинных ударов по инфраструктуре Украины.

Отдельно можно отметить ситуацию на воде. Хотя российский флот на Черном море обладал значительным преимуществом, его действия также были ограничены. А уничтожение флагмана Черноморского флота РФ — крейсера "Москва" — стало не только репутационным поражением Москвы, но и началом планомерного освобождения акватории Черного моря от кораблей противника, которые, в числе прочего, участвовали в ударах по Украине ракетами "Калибр".

Таким образом, первые месяцы конфликта выявили трудности проведения молниеносной операции и значительные логистические и тактические препятствия, с которыми столкнулись российские войска. Система командования, проходимость территорий, необходимость в длительных тыловых линиях снабжения и ограниченные возможности ведения боев в плотной городской застройке затруднили реализацию поставленных Путиным задач. В этой связи стоит также отметить весьма спорное решение высшего военного командования РФ взять под контроль Мариуполь. Несмотря на успех ВС РФ, из-за изнурительных боев и осады "Азовстали", российские силы потратили много времени и сил, потеряв в итоге наступательный темп, который предельно важен в блицкриге.

Демилитаризация наоборот, или Как Украина стала сильнее

После провального блицкрига и бездарно проведенной наступательной операции Россия была вынуждена покинуть северные регионы Украины, сосредоточившись на боях в Донецкой области. Ситуация же с захватом крупных населенных пунктов ограничивалась лишь оккупацией Херсона, однако к ноябрю 2022 года стало понятно, что удержать город перед лицом наступающих украинских сил противник не сможет. В итоге 11 ноября Херсон был освобожден, а оккупанты потеряли единственный областной центр, который был занят в результате полномасштабного вторжения.

В то же время западные союзники Киева начали активно поставлять Силам обороны передовые системы вооружения. И если в начале конфликта речь шла о таких системах, как ПЗРК, ПТРК и беспилотники, то впоследствии Украина получила западные танки, артиллерию, современные системы залпового огня и ПВО, дальнобойные ракеты воздушного базирования и, в итоге, западные истребители. Иными словами, в "результате СВО" Москва получила мотивированного противника, вооруженного широким спектром как проверенных в бою систем, так и новейших образцов западного оружия.

Отдельно отметим потери россиян в живой силе и технике, которые за более чем два года войны существенно подорвали потенциал Вооруженных сил РФ. По информации генштаба ВСУ, которая подтверждается и со стороны западных источников, на конец октября 2024-го Россия потеряла более 700 000 военнослужащих. А потери в военной технике исчисляются десятками тысяч единиц.

Потери в живой силе и технике существенно подорвали потенциал Вооруженных сил РФ Фото: Генштаб ВСУ

Геополитические последствия агрессии РФ в Украине

Как было сказано выше, Москва категорически была против вступления Украины в НАТО, пытаясь оказывать дипломатическое давление на представителей Альянса. Но если перед полномасштабным вторжением у Путина еще оставались какие-то варианты на геополитической доске, то после агрессии против Украины Россия получила еще двух членов НАТО, при этом один из них оказался непосредственным соседом. Речь идет о Швеции и Финляндии, которая имеет протяженность границы с РФ более 1200 км.

Таким образом после присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и странами-членами Североатлантического альянса практически удвоилась.

После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы РФ и стран Североатлантического альянса практически удвоилась Фото: НАТО

Выступление Путина в МИД накануне Саммита мира: цели "СВО" поменялись?

Вероятно, в таких условиях Кремль уже не мог на внешеполитическом треке дальше продвигать нарратив о необходимости демилитаризации Украины, хотя в заявлениях российских властей и самого Путина все еще звучат слова о "безальтернативности целей СВО". Здесь можно наблюдать политическое лицемерие Москвы, о чем свидетельствует выступление российского президента 14 июня перед руководством МИД РФ накануне Саммита мира в Швейцарии, куда представителей РФ не пригласили.

Путин обозначил два ключевых условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории четырех областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, а также отказ Киева от вступления в НАТО. При этом он подчеркнул, что вывод войск должен осуществиться с территории этих регионов в пределах их административных границ.

В заявлениях Путина все еще звучат слова о "безальтернативности целей СВО" Фото: Getty Images

Путин также потребовал, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, приняв "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус". Судя по логике таких заявлений, "демилитаризация" Украины теперь имеет мягко говоря иной контекст, в отличие от той риторики, которая звучала со стороны России перед началом вторжения.

Единственным условным геополитическим достижением Путина на фоне российско-украинской войны стало значительное расширение международного объединения BRICS, которое позиционируется как альтернативный блок западным альянсам. Глава Кремля в своих выступлениях неоднократно заявлял о формировании "многополярного мира". Однако здесь открытым остается вопрос, действительно ли агрессия против Украины повлияла на укрепление отношений между странами Глобального Юга, или же BRICS — объективное явление на геополитической карте.

Итоги

Безусловно, ситуация на земле свидетельствует, что Россия в ходе полномасштабной войны оккупировала некоторую часть украинской территории, но следует признать, что на тысячный день войны ВС РФ контролируют меньше территории, чем в первые месяцы полномасштабной агрессии. Несмотря на то, что противник на данный момент обладает тактической инициативой на фронте, ему так и не удается вернуть даже те территории в Харьковской и Херсонской областях, которые были утрачены из-за "перегруппировок" и принятия "непростых решений". Более того, Украина сумела провести так называемую Курскую операцию, взяв под контроль часть территории РФ в Курской области, что было неожиданностью даже для западных партнеров.

Украина сумела провести Курскую операцию, взяв под контроль часть территории РФ Фото: Getty Images

На этом фоне продолжающихся боевых действий 16 октября президент Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Он содержит как геополитические достижения, так и шаги по дальнейшему сдерживанию России.

Прежде всего глава государства призвал немедленно пригласить Украину в НАТО, что, по его мнению, укрепит геополитическую устойчивость страны и приблизит ее к коллективной безопасности Альянса. Второй пункт предполагает расширение военных операций на территории России, снятие ограничений по ударам, уничтожение российской авиации совместно с союзниками. Кроме того, Украина предлагает размещение на своей территории неядерного стратегического сдерживающего вооружения для защиты от возможных угроз со стороны России.

Таким образом, если План победы будет реализован, можно говорить о практической недосягаемости выполнения задач по "демилитаризации", поставленных Путиным перед российскими Вооруженными силами в Украине.

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