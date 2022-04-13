Гордость ВМФ России крейсер "Москва" подбит украинскими ракетами "Нептун" (видео)

Флагман российского Черноморского флота был подбит в штормовом море и поэтому, возможно, ему потребуется "тактическое затопление".

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Российский крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и ставший интернет-мемом о "Русском корабле", был подбит ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram ветеран российско-украинской войны Александр Карпюк.

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По его словам, на море бушует шторм, и в таких условиях необходимо тактическое затопление корабля.

Исходя из сообщения заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, удар украинских ракет для матросов корабля оказалась абсолютной неожиданностью. Замминистра считает, что степень повреждения судна такова, что флагман Черноморского флота РФ вышел из строя как минимум на год.

В то же время, интернет-ресурс Wikipedia уже отреагировал на сообщение о гибели российского судна. В статье о российско-украинской войне сказано, что крейсер "Москва", который в основном остается на значительном расстоянии от ведения боевых действий, был уничтожен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

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Как сообщает "Крым.Реалии", крейсер стоял на якоре в Севастопольской бухте напротив Аполлоновой бухты. Его бортовой номер и название были закрашены.

В то же время советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил информацию, что крейсер "Москва" горит. По его словам, возгорание достаточно сильное, однако точную причину пожара Арестович не указал.

Информацию о том, что российский крейсер получил серьезные повреждения от попаданий ракетами "Нептун" подтвердил и глава Одесской ОВА Максим Марченко. По его словам, "Москва" ушел в том направлении, куда его отправили пограничники острова Змеиный.

Крейсер ВМФ России "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота, один из крупнейших кораблей российского ВМФ и один из самых ценных российских ресурсов в Черном море. Его называли гордостью российского флота, так как он являлся едва ли не единственным российским военным судном, хотя бы примерно соответствующим стандартам НАТО. В 2018 году "Москва" отправится на ремонт и модернизацию в северодвинский центр судоремонта "Звездочка", а в 2020 крейсер вернулся в строй.

"Нептун" — грозное оружие

Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" является разработкой украинского конструкторского бюро "Луч". Он был принят на вооружение ВСУ в 2022 году и отвечает всем современным требованиям ведения войны. Прежде всего комплекс эффективен против морских целей противника на значительном расстоянии от береговой линии.

По заявлению контрадмирала ВМСУ Алексея Неижпапы, "Нептун" стал подлинным прорывом в сфере украинского ракетостроения. По его словам, "Нептун" — это грозное оружие, способное поражать несколько целей одновременно.

Ранее сообщалось, что США могут рассмотреть вопрос передачи оружия для ударов по российским аэродромам. Вероятно речь идет о ракетном комплексе ATACMS, который способен наносить удары на дистанции около 300 км.

Депутаты норвежского парламента начали рассматривать возможность предоставления Украине современных систем противовоздушной обороны NASAMS и новейших противокорабельных ударных ракет Naval Strike Missile. По словам парламентариев, это существенно укрепит противовоздушную оборону Украины.