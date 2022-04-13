США могут передать Украине оружие для ударов по аэродромам РФ: что это может быть (видео)

Среди возможных вариантов, которые озвучивают СМИ, присутствуют ракеты, способные наносить удар на дистанции до 500 км.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с группой военных обозревателей заявила, что США могут рассмотреть вопрос передачи оружия для ударов по российским аэродромам. Об этом сообщает "Голос Америки".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Указывается, что Штаты рассматривают разные типы средств, способные "доставать" до аэродромов на территории России. Однако на данный момент Хикс призвала не забегать наперед, вопрос рассматривается.

[ + – ] Аэродромы РФ и Беларуси вокруг Украины Фото: Радио Свобода

Издание Defense Express предполагает, что украинской армии могут предложить:

ATACMS

PrSM

Naval Strike Missile

Американский аналог "Точки-У" ATACMS

Ракетный комплекс ATACMS имеет на вооружении баллистические ракеты. Как пишут в издании, это наиболее вероятный к передаче комплекс. Так как таких комплексов существует 800 со свыше 4000 ракет к ним. Его основная цель — удары по аэродромам, штабам и другим важным объектам.

Отличием от советской/украинской "Точки" в том, что в 2000-х комплекс получил модернизацию MGM-168 ATACMS — Block IVA. Благодаря этому ракетный комплекс может наносить удары на дистанции около 300 км ("Точка-У" — 120 км). Масса боевой части ракеты составляет 230 кг. А точность поражения составляет 10-20 метров отклонения от цели.

[ + – ] ATACMS на шасси HIMARS

ATACMS может поставляться в двух вариантах — на гусеничном шасси М270 с двумя ракетами или же на колесном шасси HIMARS с одной ракетой.

PrSM с дальностью в 500 км

Ракетная система PrSM поражает цели на дальности до 500 км. Однако даже в теории, как пишут в издании, его вряд ли передадут. Она имеет ту же пусковую установку, что и ATACMS. Однако она стала точнее и дальнобойнее.

Пусковая установка несмотря на свои малые размеры помещает теперь сразу 4 ракеты. Основная причина невозможности поставок — дата поставок в армию США. Первые ракеты Lockheed Martin будет передавать в 2023 году.

Naval Strike Missile — не только противокорабельные ракеты

Противокорабельные ракеты с дальностью до 185 км. Существует также сухопутная версия с такими же характеристиками. Боевая часть ракеты — 125 кг. NSM оснащается крылатыми ракетами с технологиями малозаметности. Имеет тепловизионную головку самонаведения вместе со спутниковой навигацией и системой Tercom (проверяет курс по визуальным наземным ориентирам).

[ + – ] NMS сухопутная версия

Напомним, в новом пакете помощи на 750 млн долларов США могут передать Украине артиллерию и тяжелую артиллерию.

Ранее сообщалось, что Норвегия может передать Украине современные системы ПВО. Местные чиновники считают, что страна может поставить ракетные системы NASAMS и противокорабельные Naval Strike Missile.