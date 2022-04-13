США могут передать Украине оружие для ударов по аэродромам РФ: что это может быть (видео)
Среди возможных вариантов, которые озвучивают СМИ, присутствуют ракеты, способные наносить удар на дистанции до 500 км.
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Замминистра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с группой военных обозревателей заявила, что США могут рассмотреть вопрос передачи оружия для ударов по российским аэродромам. Об этом сообщает "Голос Америки".
Указывается, что Штаты рассматривают разные типы средств, способные "доставать" до аэродромов на территории России. Однако на данный момент Хикс призвала не забегать наперед, вопрос рассматривается.
Издание Defense Express предполагает, что украинской армии могут предложить:
- ATACMS
- PrSM
- Naval Strike Missile
Американский аналог "Точки-У" ATACMS
Ракетный комплекс ATACMS имеет на вооружении баллистические ракеты. Как пишут в издании, это наиболее вероятный к передаче комплекс. Так как таких комплексов существует 800 со свыше 4000 ракет к ним. Его основная цель — удары по аэродромам, штабам и другим важным объектам.
Отличием от советской/украинской "Точки" в том, что в 2000-х комплекс получил модернизацию MGM-168 ATACMS — Block IVA. Благодаря этому ракетный комплекс может наносить удары на дистанции около 300 км ("Точка-У" — 120 км). Масса боевой части ракеты составляет 230 кг. А точность поражения составляет 10-20 метров отклонения от цели.
ATACMS может поставляться в двух вариантах — на гусеничном шасси М270 с двумя ракетами или же на колесном шасси HIMARS с одной ракетой.
PrSM с дальностью в 500 км
Ракетная система PrSM поражает цели на дальности до 500 км. Однако даже в теории, как пишут в издании, его вряд ли передадут. Она имеет ту же пусковую установку, что и ATACMS. Однако она стала точнее и дальнобойнее.
Пусковая установка несмотря на свои малые размеры помещает теперь сразу 4 ракеты. Основная причина невозможности поставок — дата поставок в армию США. Первые ракеты Lockheed Martin будет передавать в 2023 году.
Naval Strike Missile — не только противокорабельные ракеты
Противокорабельные ракеты с дальностью до 185 км. Существует также сухопутная версия с такими же характеристиками. Боевая часть ракеты — 125 кг. NSM оснащается крылатыми ракетами с технологиями малозаметности. Имеет тепловизионную головку самонаведения вместе со спутниковой навигацией и системой Tercom (проверяет курс по визуальным наземным ориентирам).
Напомним, в новом пакете помощи на 750 млн долларов США могут передать Украине артиллерию и тяжелую артиллерию.
Ранее сообщалось, что Норвегия может передать Украине современные системы ПВО. Местные чиновники считают, что страна может поставить ракетные системы NASAMS и противокорабельные Naval Strike Missile.