США можуть передати Україні зброю для ударів по аеродромах РФ: що це може бути (відео)

Серед можливих варіантів, які озвучують ЗМІ, є ракети, здатні завдавати удару на дистанції до 500 км.

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Заступник міністра оборони США Кетлін Гікс на зустрічі з групою військових оглядачів заявила, що США можуть розглянути питання передачі зброї для ударів по російських аеродромах. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Йдеться про те, що Штати розглядають різні типи засобів, здатних "діставати" до аеродромів на території Росії. Проте наразі Гікс закликала не забігати наперед, питання розглядають.

[ + – ] Аеродроми РФ та Білорусі навколо України Фото: Радио Свобода

Видання Defense Express припускає, що українській армії можуть запропонувати:

ATACMS

PrSM

Naval Strike Missile

Американський аналог "Точки-У" ATACMS

Ракетний комплекс ATACMS має на озброєнні балістичні ракети. Як пишуть у виданні, це найімовірніший для передачі комплекс. Оскільки таких комплексів існує 800 із понад 4000 ракет до них. Його основна мета — удари по аеродромах, штабах та інших важливих об'єктах.

Відмінність від радянської/української "Точки" в тому, що у 2000-х комплекс отримав модернізацію MGM-168 ATACMS — Block IVA. Завдяки цьому ракетний комплекс може завдавати ударів на дистанції близько 300 км ("Точка-У" — 120 км). Маса бойової частини ракети становить 230 кг. А точність ураження становить 10-20 метрів відхилення від цілі.

[ + – ] ATACMS на шасі HIMARS

ATACMS можна постачати у двох варіантах — на гусеничному шасі М270 з двома ракетами або ж на колісному шасі HIMARS з однією ракетою.

PrSM з дальністю 500 км

Ракетна система PrSM вражає цілі на відстані до 500 км. Проте навіть теоретично, як пишуть у виданні, її навряд чи передадуть. Вона має ту ж пускову установку, що й ATACMS. Проте вона стала точнішою і далекобійнішою.

Пускова установка попри свої малі розміри, вміщує тепер відразу 4 ракети. Основна причина неможливості постачання — дата постачання в армію США. Перші ракети Lockheed Martin передаватиме у 2023 році.

Naval Strike Missile — не лише протикорабельні ракети

Протикорабельні ракети з дальністю до 185 км. Існує також сухопутна версія з такими ж характеристиками. Бойова частина ракети — 125 кг. NSM оснащується крилатими ракетами з технологіями малопомітності. Має тепловізійну головку самонаведення разом із супутниковою навігацією та системою Tercom (перевіряє курс по візуальних наземних орієнтирах).

[ + – ] NMS сухопутна версія

Нагадаємо, в новому пакеті допомоги на 750 млн доларів США можуть передати Україні артилерію та важку артилерію.

Раніше повідомляли, що Норвегія може передати Україні сучасні системи ППО. Місцеві чиновники вважають, що країна може поставити ракетні системи NASAMS та протикорабельні Naval Strike Missile.