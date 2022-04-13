Тяжка артилерія, гаубиці: США поставить нове озброєння Україні на $750 млн

Нові постачання можуть анонсувати вже сьогодні, 13 квітня. Крім того, у США обговорять військову допомогу Україні на випадок, якщо війна з Росією триватиме роки.

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Адміністрація президента США Джо Байдена у середу, 13 квітня, має оголосити про надання військової допомоги Україні в розмірі 750 млн доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела в американському керівництві.

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Військове обладнання фінансуватиметься в межах президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority). Це означає, що у відповідь на надзвичайну ситуацію президент США може особисто розпорядитися про постачання товарів чи послуг із запасів США без попереднього схвалення в Конгресі та погодження витрат.

Поки що невідомо, яке саме обладнання буде надано Україні цього разу. Але, за словами представників Конгресу, йдеться від важких наземних артилерійських систем, у т.ч. гаубиці.

Минулого тижня представники Білого дому повідомили, що Україна після 24 лютого отримала підтримку у військовій сфері в розмірі понад 1,7 млрд доларів. Серед наданого озброєння оборонні ПЗРК Stinger, Javelin, боєприпаси та бронежилети.

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб лідери США та Європи постачали важче озброєння та техніку, щоб ЗСУ могли протистояти ЗС РФ на сході України, де РФ концентрує свій численний військовий контингент.

Якщо війна з Росією затягнеться на роки

Крім того, у середу Пентагон проведе зустріч за участю керівників восьми найбільших американських зброярів, на якій обговорять можливість американського ВПК задовольнити потреби України в зброї, на випадок, якщо війна з Росією триватиме роками.

"Джавелін" — це спільна технологія Raytheon Technologies і Lockheed Martin Corp, а "Стінгер" випускає Raytheon. Серед інших провідних виробників зброї:

Boeing;

Northrop Grumman;

General Dynamics;

L3Harris Technologies.

Раніше Фокус повідомляв, що Норвегія може передати Україні сучасні системи ППО. Місцеві чиновники вважають, що країна може поставити ракетні системи NASAMS і протикорабельні Naval Strike Missile.