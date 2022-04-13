Тяжелые артиллерия, гаубицы: США поставит новое вооружение Украине на $750 млн

Новые поставки могут анонсировать уже сегодня, 13 апреля. Более того, в США обсудят военную помощь Украине на случай, если война с Россией будет длиться годы.

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Администрация президента США Джо Байдена в среду, 13 апреля, должна объявить о предоставлении военной помощи Украине в размере 750 млн долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в американском руководстве.

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Военное оборудование будет финансироваться в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority). Это означает, что в ответ на чрезвычайную ситуацию президент США может лично распорядиться о поставках товаров или услуг из запасов США без предварительного одобрения в Конгрессе и согласования расходов.

Пока еще неизвестно, какое именно оборудование будет предоставлено Украине в этот раз. Но, по словам представителей Конгресса, речь идет от тяжелых наземных артиллерийских системах, в т.ч. гаубицах.

На минувшей неделе представители Белого дома сообщили, что Украина после 24 февраля получила поддержку в военной сфере в размере свыше 1,7 млрд долларов. Среди предоставленного вооружения оборонительные ПЗРК Stinger, Javelin, боеприпасы и бронежилеты.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы лидеры США и Европы поставляли более тяжелое вооружение и технику, чтобы ВСУ могли противостоять ВС РФ на востоке Украины, где РФ концентрирует свой многочисленный военный контингент.

Если война с Россией затянется на годы…

Более того, в среду же Пентагон проведет встречу с участием руководителей восьми крупнейших американских оружейников, на которой обсудят возможность американского ВПК удовлетворить потребности Украины в оружии, на случай если война с Россией будет длиться годами.

"Джавелины" — это совместная разработка Raytheon Technologies и Lockheed Martin Corp, а "Стингеры" выпускает Raytheon. Среди других ведущих производителей оружия:

Boeing;

Northrop Grumman;

General Dynamics;

L3Harris Technologies.

Ранее Фокус сообщал, что Норвегия может передать Украине современные системы ПВО. Местные чиновники считают, что страна может поставить ракетные системы NASAMS и противокорабельные Naval Strike Missile.