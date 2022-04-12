Украина может получить от Норвегии современные системы ПВО (фото)

Депутаты норвежского парламента считают, что страна может предоставить Украине ракетные системы NASAMS и противокорабельные Naval Strike Missile.

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В парламенте Норвегии начали рассматривать возможность предоставления Украине современных систем противовоздушной обороны (ПВО) и другого ракетного вооружения. Речь идет о передвижном ракетном комплексе NASAMS и новейших противокорабельных ударных ракет Naval Strike Missile (NSM). Об этом сообщил изданию Guildhall депутат парламента Норвегии Ола Елвествуен.

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Политик отметил, что Запад, и в частности страны НАТО, должны существенно усилить военную помощь Украине и предоставить больше самого лучшего современного вооружения.

"У Норвегии есть противокорабельная ударная ракета NSM – это современное и мощное оружие, которое может переломить ситуацию в ходе войны России против Украины, и я считаю NSM должна быть поставлена Украине", — считает Елвестуен.

Депутат также отметил, что норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые потенциально могут попасть в Украину существенно укрепят ее противовоздушную оборону.

Позицию Елвестуена поддержал еще один норвежский парламентарий Расмус Гансон, который заявил, помимо систем ПВО и противокорабельного вооружения Норвегия может предоставить Украине реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Что известно о ракетном комплексе NASAMS

Отметим, что ЗРК NASAMS был разработан в 90-х годах норвежской компанией Kongsberg вместе с американской Raytheon. Комплекс оснащен весьма удачными ракетами AIM-120, обладающими высокой мощностью и дальностью полета. Максимальная дальность полета ракеты составляет от 20 до 40 км в зависимости от высоты полета. Это чуть выше показателей комплекса "Бук", которые состоят на вооружении ВСУ, имеющие дальность до 32 км.

Кроме того NASAMS имеет преимущество перед советскими ЗРК. Разработчики утверждают, что комплекс способен перехватывать маневрирующие баллистические цели, а это значит, что потенциально NASAMS способен противостоять российским оперативно-тактическим комплексам "Искандер".

Ранее норвежское правительство заявило, что планирует поставить в Украину 2000 противотанковых средств M72. По словам премьер-министра страны Йонаса Гар Стере, несмотря на весьма жесткую политику Норвегии касательно экспорта военной техники и вооружения, Украина нуждается в военной помощи, поскольку "сталкивается сейчас с чрезвычайными обстоятельствами".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к норвежскому парламенту с просьбой помочь Украине вооружением. Глава государства четко сформулировал запрос, указав на важность поставок передвижных зенитно-ракетных комплексов NASAMS и противокорабельных ракет "Гарпун".