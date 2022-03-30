Зеленский просит у Норвегии ЗРК NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун" (видео)

В ходе обращения президент Украины заявил иностранным политикам, что свобода должна быть вооружена не хуже тирании.

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Президент Владимир Зеленский обратился к норвежскому парламенту и призвал помочь Украине вооружением, чтобы противостоять ВС РФ. Об этом говорится в пресс-службе главы государства в Facebook.

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Зеленский четско сформулировл свою просьбу предоставить Киеву передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун". Президент пообещал коллегам, что это вооружение будет использовано только для защиты.

"Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение — ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы", — заявил глава государства.

"Гарпун" — это американская крылатая ракета, NASAMS — норвежский ЗРК, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

[ + – ] Зеленский обратился к Норвегии

Напомним, что украинска армия уже получила от Германии 2650 единиц РПГ Matador. Всего в Украину до конца мая должно прибыть более пяти тысяч единиц этого оружия.

Еще в начале российского вторжения ряд стран начал предоставлять Украине военную помощь.