ВСУ получили от Германии первую партию легких РПГ "Матадор"

ВСУ уже получили 2650 единиц РПГ Matador, всего в Украину до конца мая должно приехать более пяти тысяч единиц этого оружия.

Украинская армия получила первую партию противотанкового оружия из Германии. Речь идет об РПГ Matador для ближнего боя, пишет Bild.

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ВСУ уже получили 2650 единиц РПГ Matador, всего в Украину до конца мая должно приехать более пяти тысяч единиц этого оружия. Следующая партия пока находится в производстве.

Немецкое правительство согласилось на эту продажу в предельно короткие сроки. Обошлась эта закупка ВСУ в 25 млн евро.

Что такое РПГ Matador

RGW90 HH Matador относительно легкое оружие с весом 9 кг. Американские "Джавелины", к примеру, имеют вес 23 кг. При этом "Матадоры" рассчитаны на ближний бой — до 500 метров, можно поражать цель из помещения.

По заверению немецкого производителя, РПГ Matador способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении РФ – в зависимости от места попадания.

Напомним, 1 марта сообщалось, что украинские бойцы получили новые партии ПТРК NLAW и Javelin.

К слову, в Пентагоне отметили, что украинские защитники установили рекорд по использыванию "Джавелинов" — 100 попаданий в цель из 112.