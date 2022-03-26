ЗСУ отримали від Німеччини першу партію легких РПГ "Матадор"

ЗСУ вже отримали 2650 одиниць РПГ Matador, усього в Україну до кінця травня має приїхати понад п'ять тисяч одиниць цієї зброї.

Українська армія отримала першу партію протитанкової зброї з Німеччини. Йдеться про РПГ Matador для ближнього бою, пише Bild.

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ЗСУ вже отримали 2650 одиниць РПГ Matador, усього в Україну до кінця травня має приїхати понад п'ять тисяч одиниць цієї зброї. Наступна партія поки що перебуває у виробництві.

Німецький уряд погодився на цей продаж у гранично короткі терміни. Обійшлася ця закупівля ЗСУ в 25 млн євро.

Що таке РПГ Matador

RGW90 HH Matador — відносно легка зброя з вагою 9 кг. Американські "Джавеліни", наприклад, мають вагу 23 кг. При цьому "Матадори" розраховані на ближній бій — до 500 метрів, можна вражати ціль із приміщення.

Як запевняє німецький виробник, РПГ Matador здатний пробивати броню будь-якого танка, що перебуває на озброєнні РФ, – залежно від місця влучення.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що українські бійці отримали нові партії ПТРК NLAW і Javelin.

До слова, у Пентагоні зазначили, що українські захисники встановили рекорд із використання "Джавелінів" — 100 влучень у ціль із 112.