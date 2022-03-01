Українські бійці отримали нові партії ПТРК NLAW та Javelin (фото)

Протитанковий ракетний комплекс NLAW можна використовувати навіть із приміщень, а Javelin знищує танк ворога на відстані до 5 км.

1 березня в Україну прибули нові комплекси NLAW та Javelin. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у Facebook.

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Для безпеки українські бійці не розголошують кількість партій, що прибули.

NLAW — протитанковий ракетний комплекс, який можна використовувати навіть із приміщень. Він вражає броньовану та звичайну техніку, а також вертольоти на відстані 20-800 метрів. NLAW працює за принципом "вистрілив і забув": це означає, що оператору не потрібно спрямовувати ракету до цілі по всьому її шляху польоту. Також комплекс ліквідує цілі, що знаходяться в укритті: ракета вразить кумулятивним струменем дах вежі танка, навіть не маючи фізичного контакту з нею.

Javelin – це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Він здатний вражати броньовану техніку та малошвидкісні повітряні цілі. "Джавелін" у перекладі означає "Метальний спис". Цей ПТРК може знищити танк ворога з відривом до 5 км. Після пуску ракета сама знайде ціль, завдяки чому досягається майже стовідсоткова точність.

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