"КрАЗ" передали першу партію тягачів на замовлення Міноборони (відео)

Партію вантажівок виготовили спеціально для потреб українських військових. Підприємство саме виготовило всі системи машини, трансмісію та раму.

Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" почало передавати перші автомобілі, замовлені Міністерством оборони України. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

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Вчора, 25 січня, "АвтоКрАЗ" передали перші сідельні тягачі КрАЗ-6510ТЕ для потреб Збройних Сил України. За словами технічного директора автозаводу Сергія Дуня, машини спроектували спеціально під вимоги військових. Вони пройшли відомчі випробування, проте недоліки були виправлені.

"Наказом Міністерства оборони України ці автомобілі поставили на постачання", — резюмував Дунь.

Вказується, що в тягач встановлюється двигун на 450 л. Автоматична коробка передач та гідролебідка на 15 тонн, що працює у трьох режимах. Цього вистачить, щоб витягати на напівпричіп тягача важку техніку. За словами Дуня, на підприємстві виготовили всі системи машини, трансмісію та раму.

Основні характеристики тягача КРАЗ-6510ТЕ

Колісна формула — 6х6

Маса спорядженого автомобіля — 11 тонн

Повна маса причепа, що буксирується, — 70 тонн.

Двигун — 450 к.с.

Коробка передач — 6-ступінчаста

Нагадаємо, у планах на виробництво у КрАЗ на 2022 рік виробити 1000 машин. На підприємстві виплачують борги із зарплати, а також розширюють ринок продажів. АвтоКрАЗ підписав договір про постачання машин до армії США. За контрактом КрАЗ поставить виключно машини з колісною формулою 4х4.