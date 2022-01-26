"КрАЗ" передали первую партию тягачей по заказу Минобороны (видео)

Партию грузовиков изготовили специально под нужды украинских военных. Предприятие само изготовило все системы машины, трансмиссию и раму.

Частное акционерное общество "АвтоКрАЗ" начали передавать первые автомобили, заказанные Министерством обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Вчера, 25 января, "АвтоКрАЗ" передали первые седельные тягачи КрАЗ-6510ТЕ для нужд Вооруженных сил Украины. По словам технического директора автозавода Сергея Дуня, машины спроектировали специально под требования военных. Они прошли ведомственные испытания, а все недочеты были исправлены.

"Приказом Министерства обороны Украины эти автомобили поставили на обеспечение", — резюмировал Дунь.

Указывается, что в тягач устанавливается двигатель на 450 л.с. Автоматическая коробка передач и гидролебедка на 15 тонн, работающая в трех режимах. Этого хватит, чтобы вытаскивать на полуприцеп тягача тяжелую технику. По словам Дуни, на предприятии изготовили все системы машины, трансмиссию и раму.

Основные характеристики тягача КрАЗ-6510ТЕ

Колесная формула — 6х6

Масса снаряженного автомобиля — 11 тонн

Полная масса буксируемого прицепа — 70 тонн

Двигатель — 450 л.с.

Коробка передач — 6-ступенчастая

Напомним, в планах на производство у КрАЗ на 2022 произвести 1000 машин. На предприятии выплачивают долги по зарплате, а также расширяют рынок продаж. АвтоКрАЗ подписал договор о поставках машин в армию США. По контракту КрАЗ поставит исключительно машины с колесной формулой 4х4