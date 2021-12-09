До 1000 машин: КрАЗ поделился планами производства на 2022 год (фото)

Автопроизводитель выплачивает долги по зарплате, а также расширяет рынок продаж и модификации самих тягачей.

Автозавод "КрАЗ" заявляют о планах построить до 1000 машин в следующем году за счет заказов США, Ferrexpro и ряда других заказов. Об этом сообщается на сайте "Кременчугская газета".

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В планах на следующий год продолжить выполнение заказа Департамента обороны США по закупке украинских грузовиков. Сообщается, что завод осваивает новые рынки и модификации грузовиков. В качестве примера приводятся геолокационные прицепы для компании Ferrexpo и новые виды кранов и пожарной техники.

"Мы уверенно формируем портфель заказов на 2022 год и видим его в общей сложности в объеме в год до 1000 автомобилей разных моделей и модификаций", – рассказал гендиректор предприятия Роман Черняк.

[ + – ] КрАЗ на учениях ВСУ Фото: АрміяInform

Также в планах у предприятия продемонстрировать новые разработки для Минобороны Украины и других силовых ведомств. Ранее Минобороны было неудовлетворено качеством машин, поэтому КрАЗы заменялись на аналоги. В частности, береговой ракетный комплекс "Нептун" поставили на чешское шасси Tatra вместо КрАЗ.

Замгендиректора по финансам Владислав Палех также рассказал, что предприятие расплачивается с долгами по зарплате. Уже выплачены все долги за январь-апрель 2020 и весь 2021 год. На это ушло более 101 млн гривен. Поточную заработную плату, как заявляют на предприятии, выплачивают без задержек.

Напомним, в Украине завершились госиспытания "Града" на шасси КрАЗ, которое заменяет устаревшее Урала.

Также сообщалось, что АвтоКрАЗ подписал договор о поставках машин в армию США. По контракту КрАЗ поставит исключительно машины с колесной формулой 4х4