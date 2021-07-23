Несмотря на банкротство: в Украине завершились госиспытания "Града" на шасси КрАЗ

Новое шасси более мощное и само по себе больше, чем у базовой версии с шасси "Урала".

Реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" перенесли с базового шасси "Урал" на украинское КрАЗ-63221. Об этом сообщает АрміяInform.

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Министерство обороны Украины инициировало испытания "Градов" на Кразовском шасси для доукомплектации воинских частей. Две единицы БМ-21 "Град" на шасси КрАЗ-63221 и КрАЗ-6322 успешно прошли все испытания. В скором времени их должны допустить к эскплуатации в ВСУ, а также их доработок.

Характеристики старого шасси Урал-375Д и КрАЗ-63221:

Вес — 8400 кг против 11,3-12,7 тонны у КрАЗ

Двигатель — ЗИЛ-375 на 180 л.с. против ЯМЗ-238Д на 330 л.с у КрАЗ.

Максимальная скорость — 75 км/ч против 75-85 км/ч у КрАЗ

Длина — 7350 мм против 8990-9100 мм у КрАЗ

Ширина — 2590 мм против 2500-2750 мм у КрАЗ

Высота — 2980 мм против 3030-3170 мм у КрАЗ

Клиренс — 400 мм — 280-370 мм у КрАЗ.

Процедура банкротства КрАЗ начата еще в 2018 году. Иск подал Ощадбанк против завода из-за долгов в 555,688 млн гривен. До конца года, по словам главы "Укроборонпрома", процедура должна быть завершена.

Напомним, КБ "Южное" провело успешные испытания реактивных снарядов "Тайфун-1" для "Градов". КрАЗ будет поставлять грузовики в армию США. Контракт подписан, но его детали неизвестны.

Ранее в Беларуси разработали замену советскому "Граду" — РСЗО "Шквал".