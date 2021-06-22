В Беларуси разработали замену советскому "Граду" - РСЗО "Шквал" (видео)

Новинка получила автоматизированную систему наведения и управления огня. При этом базой для нее служит шасси Урала, которое используется и в "Градах".

Госпредприятие "Волатавто" представило аналог БМ-21 "Град" под названием "Шквал". Об этом сообщается на странице Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь в Facebook.

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Сообщается, что беларусский аналог оснастили системой спутниковой навигацией и ориентирования "Магеллан", метеоскомплексом, а также автоматизированной системой наведения и управления артчастью. "Шквал" способен самостоятельно вести огонь по целям с известными координатами. Все процедуры обрабатываются на компьютере, установленном в салоне.

Метеокомплекс необходим для самостоятельного замера погодных установок и расчета на их основе ведения огня.

Калибр реактивной системы стандартный для подобного типа РСЗО — 120 мм. Основой шасси для "Шквала" послужил Урал-432007. Он также применяется и в "Градах", но в белорусской модернизации установлен дизельный двигатель, а не топливный. Трубы, в которых находятся ракеты для запуска, произведены белорусским предприятием. Разработчики в ближайшее время создадут унифицированный минометный комплекс МК-120/82 калибра.

Напомним, в Беларуси разработали собственный БТР-V2, который должен заменить в армии БТР-70, 80 и БМП 1/2.

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