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Лукашенко сделал государственным праздником день нападения СССР на Польшу в 1939

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лукашенко, флаг, беларусь, фото
Фото: РИА Новости

В Беларуси будут отмечать "воссоединение белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году".

Александр Лукашенко подписал указ, которым учредил в Беларуси новый государственный праздник – День народного единства. Его будут отмечать 17 сентября. В этот день в 1939 году СССР вторгся в Восточную Польшу. Следствием этого стало вхождение Западной Украины и Западной Беларуси в состав СССР.

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", – говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Отметим, что Рижский мирный договор подписали 18 марта 1921 представители РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши – с другой. Он закончил советско-польскую войну 1919–1920 годов и закрепил разделение исторических украинских и белорусских земель между Польшей и СССР.

Вторжение советских в Польшу в 1939 году и ее последующий раздел были оговорены в секретной части пакта Молотова-Риббентропа. В СССР эти события назывались "освободительным походом Красной Армии, в ходе которого она взяла под защиту население Западной Беларуси и Западной Украины".

В "походе" были задействованы 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, всего 618 тысяч человек и 4733 танка.

Часть современных историков считает 17 сентября датой фактического вступления Советского Союза во Вторую мировую войну.

освободительный поход, красная армия, 1939, плакат
освободительный поход, красная армия, 1939, марка

Напомним, Лукашенко поздравил украинцев с 9 мая. Соответствующее письмо он передал через народного депутата Украины Евгения Шевченко, который ездил к нему в гости. Беларуси и Украине, считает Лукашенко, нужно "уважать друг друга" и "сотрудничать" в память о потерях во Второй мировой войне.