Лукашенко сделал государственным праздником день нападения СССР на Польшу в 1939

В Беларуси будут отмечать "воссоединение белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году".

Александр Лукашенко подписал указ, которым учредил в Беларуси новый государственный праздник – День народного единства. Его будут отмечать 17 сентября. В этот день в 1939 году СССР вторгся в Восточную Польшу. Следствием этого стало вхождение Западной Украины и Западной Беларуси в состав СССР.

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"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", – говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Отметим, что Рижский мирный договор подписали 18 марта 1921 представители РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши – с другой. Он закончил советско-польскую войну 1919–1920 годов и закрепил разделение исторических украинских и белорусских земель между Польшей и СССР.

Вторжение советских в Польшу в 1939 году и ее последующий раздел были оговорены в секретной части пакта Молотова-Риббентропа. В СССР эти события назывались "освободительным походом Красной Армии, в ходе которого она взяла под защиту население Западной Беларуси и Западной Украины".

В "походе" были задействованы 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, всего 618 тысяч человек и 4733 танка.

Часть современных историков считает 17 сентября датой фактического вступления Советского Союза во Вторую мировую войну.

Напомним, Лукашенко поздравил украинцев с 9 мая. Соответствующее письмо он передал через народного депутата Украины Евгения Шевченко, который ездил к нему в гости. Беларуси и Украине, считает Лукашенко, нужно "уважать друг друга" и "сотрудничать" в память о потерях во Второй мировой войне.