Лукашенко зробив державним святом день нападу СРСР на Польщу у 1939

У Білорусі будуть відзначати "возз'єднання білоруського народу, розділеного проти його волі у 1921 році".

Олександр Лукашенко підписав указ, яким заснував в Білорусі нове державне свято — День народної єдності. Його відзначатимуть 17 вересня. Цього дня у 1939 році СРСР вторгся в Східну Польщу. Наслідком цього стало входження Західної України і Західної Білорусі до складу СРСР.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Цей день став актом історичної справедливості стосовно білоруського народу, розділеного проти його волі у 1921 році за умовами Ризького мирного договору і назавжди закріпився у національній історичній традиції", — йдеться в повідомленні прес-служби Лукашенка.

Зазначимо, що Ризький мирний договір підписали 18 березня 1921 представники РРФСР і УРСР, з одного боку, і Польщі — з іншого. Він закінчив радянсько-польську війну 1919-1920 років і закріпив поділ історичних українських і білоруських земель між Польщею та СРСР.

Вторгнення радянських в Польщу у 1939 році та її подальший розділ були обговорені в секретній частині пакту Молотова-Ріббентропа. В СРСР ці події називалися "визвольним походом Червоної Армії, у процесі якого вона взяла під захист населення Західної Білорусі та Західної України".

В "поході" були задіяні 21 стрілецька і 13 кавалерійських дивізій, 16 танкових і 2 моторизовані бригади, всього 618 тисяч осіб і 4733 танки.

Частина сучасних істориків вважає 17 вересня датою фактичного вступу Радянського Союзу в Другу світову війну.

Нагадаємо, Лукашенко привітав українців з 9 травня. Відповідний лист він передав через народного депутата України Євгена Шевченка, який їздив до нього в гості. Білорусі та Україні, вважає Лукашенко, потрібно "поважати один одного" і "співпрацювати" в пам'ять про втрати у Другій світовій війні.