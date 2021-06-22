У Білорусі розробили заміну радянському "Граду" — РСЗО "Шквал" (відео)

Новинка отримала автоматизовану систему наведення і управління вогню. При цьому базою для неї служить шасі Уралу, яке використовується і в "Град".

Держпідприємство "Волатавто" представило аналог БМ-21 "Град" під назвою "Шквал". Про це повідомляється на сторінці Державного військово-промислового комітету Республіки Білорусь у Facebook.

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Повідомляється, що білоруський аналог оснастили системою супутникової навігації та орієнтування "Магеллан", метеокомплексом, а також автоматизованою системою наведення і управління артчастиною. "Шквал" здатний самостійно вести вогонь по цілях з відомими координатами. Всі процедури обробляються на компʼютері, встановленому в салоні.

Метеокомплекс необхідний для самостійного виміру погодних установок і розрахунку на їх основі ведення вогню.

Калібр реактивної системи стандартний для подібного типу РСЗО — 120 мм. Основою шасі для "Шквал" послужив Урал-432007. Він також застосовується і в "Град", але в білоруській модернізації встановлено дизельний двигун, а не паливний. Труби, в яких знаходяться ракети для запуску, зроблені білоруським підприємством. Розробники найближчим часом створять уніфікований мінометний комплекс МК-120/82 калібру.

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