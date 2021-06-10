Швидкісний і плаваючий: Білорусь розробила власний БТР-V2

Особливий акцент у розробці зроблений на використанні деталей білоруського виробництва. Розробка може замінити БТР-70 і 80.

У Білорусі створили новий бронетранспортер, який може замінити собою радянські зразки БТР-70, БТР-80 і БМП 1/2. Про це повідомляє Державний військово-промисловий комітет Білорусі.

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Повноцінний анонс розробки запланований на Міжнародній виставці озброєння і військової техніки "Milex-2021" в Мінську, вона пройде 23-36 червня.

Повідомляється, що основний акцент робиться на максимальному використанні деталей білоруського виробництва. БТР виконаний за класичною формулою 8х8.

Основні характеристики БТР-V2:

Максимальна швидкість до 110 км/год на асфальтобетонному покритті та до 10 км/год на плаву.

Двигун — шестициліндровий WP13.550A0 потужністю 550 к.с

Коробка передач — 6 перед, виробництва МЗКТ.

Озброєння:

30 мм автоматична гармата 2А42, спарена з кулеметом ПКТ 7,62 мм

Пускова установка протитанкових керованих ракет

Екіпаж БТРа — 3 людини. У десантному відділенні може розміщуватися до 8 десантників. Підкреслюється, що БТР-V2 є базою, на якій можна буде робити різні модифікації, включаючи установку іншого озброєння або встановлення у ньому безлюдного модуля.

Нагадаємо, в Росії стартували навчання "Слов'янське братство-2021", в яких бере участь близько 200 білоруських військових.

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