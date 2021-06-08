В России стартовали учения "Славянское братство-2021" (фото, видео)

В маневрах, помимо РФ, принимают участие военные из Беларуси и Сербии. Они будут отрабатывать совместные действия при борьбе с терроризмом.

В российском Новороссийске, что на Кубани начались учения "Славянское братство-2021". В них принимают участие военные из РФ, Сербии и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

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Сообщается, что учения проводятся на полигоне "Раевский". Беларусь будет представлять 103-ая гвардейская бригада ВДВ из Витебска.

Предполагается, что в ходе учений будут отработаны совместные действия трех стран при борьбе с терроризмом. Предусмотрено десантирование личного состава и грузов, преодоление водных преград (город расположен на берегу Черного моря), а также стрельбы.

[ + – ] Погрузка белорусских десантников для участия в учениях Фото: ctv.by

Всего от Беларуси в учениях принимает участие около 200 десантников. Перед этим учения Белоруси, Сербии и России были в Сербии с 20 до 25 мая. В них приняло участие около 200 военных РФ.

В прошлом году на подобных учениях всего было 800 военных и около 170 единиц бронетехники. При этом от участия в маневрах в 2020 году Сербия отказалась из-за давления Евросоюза.

Напомним, украинские военные были на натовских учениях в Венгрии, на которых уничтожили силы условного врага до подхода помощи союзников.

Также Алексей Арестович объяснил, почему Украине нельзя воевать из-за Донбасса.