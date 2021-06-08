У Росії стартували навчання "Слов'янське братство-2021" (фото, відео)

У маневрах, крім РФ, беруть участь військові з Білорусі та Сербії. Вони будуть відпрацьовувати спільні дії під час боротьби з тероризмом.

У російському Новоросійську, що на Кубані, почалися навчання "Слов'янське братство-2021". У них беруть участь військові з РФ, Сербії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

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Повідомляється, що навчання проводяться на полігоні "Раєвський". Білорусь представлятиме 103-я гвардійська бригада ПДВ з Вітебська.

Передбачається, що в процесі навчань будуть відпрацьовані спільні дії трьох країн під час боротьби з тероризмом. Передбачені десантування особового складу і вантажів, подолання водних перешкод (місто розташоване на березі Чорного моря), а також стрільби.

[ + – ] Навантаження білоруських десантників для участі в навчаннях Фото: ctv.by

Всього від Білорусі в навчаннях беруть участь майже 200 десантників. Перед цим спільні навчання Білорусі, Сербії і Росії були в Сербії з 20 до 25 травня. У них взяли участь майже 200 військових РФ.

У минулому році на подібних навчаннях всього було 800 військових і приблизно 170 одиниць бронетехніки. При цьому від участі в маневрах у 2020 році Сербія відмовилася через тиск Євросоюзу.

Нагадаємо, українські військові були на натовських навчаннях в Угорщині, на яких знищили сили умовного ворога до підходу допомоги союзників.

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