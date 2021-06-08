Арестович объяснил, почему Украине нельзя воевать с Россией из-за Донбасса: "Мы не боимся"

Украинская армия может одолеть боевиков за сутки, однако бои с россиянами приведут к тысячам смертей среди мирного населения, считает Алексей Арестович.

Офис президента не желает воевать с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" или замораживать конфликт, опасаясь российской армии. Об этом советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе рассказал в интервью "Телеграфу".

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По его словам, украинская армия без труда может победить боевиков за сутки, но после этого начнется противостояние с российскими военнослужащими, которое приведет к тысячам жертв. В то же время, Россия не сможет повторить операцию в Дебальцево, поэтому обе стороны конфликта рискую попасть в патовую ситуацию.

Алексей Арестович подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин потратил миллиарды долларов, нарвался на международные санкции и допустил множество человеческих жертв, чтобы подготовить инструмент для управления внешней и внутренней политикой Украины — именно для этого ему нужны "ДНР" и "ЛНР". Киев не желает идти на поводу у Кремля и признавать незаконные формирования.

"Особый статус – это дорога к федерализации и к ослаблению Украины. Мы это прекрасно понимаем, но воевать там мы не хотим, потому что миллион наших граждан по обе линии, миллионная агломерация, то есть гибель мирных жителей — не очень нужная нам история", — заявил советник главы ОП.

Он добавил, что Украине нужно бороться на политическом и дипломатическом уровнях. Как считает Арестович, заморозить конфликт на Донбассе не получится, потому что Россия сразу же активизируется и начнет эскалацию, не жалея содержать оккупированные территории.

"Это безответственное поведение. Любая попытка заморозить, построить стену закончится тем, что россияне пойдут вперед. Им надо, чтобы так называемые "ДНР", "ЛНР" были в составе Украины или влияли на ее будущее, чтобы были подвешенные", — отметил он. — "То есть, мы не боимся войны, но провоцировать ее нет никакого смысла, потому что все-равно через тысячу смертей вернемся к продолжению Минского процесса".

Ранее Алексей Арестович заявил, что позиция России мешает достичь прогресса на заседаниях ТКГ. По его словам, в мае россияне отклоняли предложениях о переговорах по урегулированию конфликта, их не удается переубедить даже после коллективного давления Запада.

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда может начаться полномасштабная война с РФ. По его словам, давление со стороны Европы и США снизило угрозу обострения, однако эскалация возможна до 12-16 сентября, в это время будут проводиться учения "Запад-2021".