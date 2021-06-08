Арестович пояснив, чому Україні не можна воювати з Росією через Донбас: "Ми не боїмося"

Українська армія може здолати бойовиків за добу, проте бої з росіянами приведуть до тисяч смертей серед мирного населення, вважає Олексій Арестович.

Офіс президента не бажає воювати з так званими "ДНР" і "ЛНР" або заморожувати конфлікт, побоюючись російської армії. Про це радник української делегації в тристоронній контактній групі розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, українська армія легко може перемогти бойовиків за добу, але після цього почнеться протистояння з російськими військовослужбовцями, яке призведе до тисяч жертв. У той же час, Росія не зможе повторити операцію в Дебальцевому, тому обидві сторони конфлікту ризикують потрапити в патову ситуацію.

Олексій Арестович підкреслив, що президент РФ Володимир Путін витратив мільярди доларів, нарвався на міжнародні санкції і допустив безліч людських жертв, щоб підготувати інструмент для управління зовнішньою і внутрішньою політикою України — саме для цього йому потрібні "ДНР" і "ЛНР". Київ не бажає йти на повідку в Кремля і визнавати незаконні формування.

"Особливий статус — це дорога до федералізації і до ослаблення України. Ми це прекрасно розуміємо, але воювати там ми не хочемо, тому що мільйон наших громадян по обидві лінії, мільйонна агломерація, тобто загибель мирних жителів — не дуже потрібна нам історія", — заявив радник голови ОП.

Він додав, що Україні потрібно боротися на політичному і дипломатичному рівнях. Як вважає Арестович, заморозити конфлікт на Донбасі не вийде, тому що Росія відразу ж активізується і почне ескалацію, не шкодуючи утримувати окуповані території.

"Це безвідповідальна поведінка. Будь-яка спроба заморозити, побудувати стіну закінчиться тим, що росіяни підуть уперед. Їм треба, щоб так звані "ДНР", "ЛНР" були в складі України або впливали на її майбутнє, щоб були підвішені", — зазначив він. — "Тобто ми не боїмося війни, але провокувати її немає ніякого сенсу, тому що все-одно через тисячу смертей повернемося до продовження Мінського процесу".

Раніше Олексій Арестович заявив, що позиція Росії перешкоджає досягти прогресу на засіданнях ТКГ. За його словами, у травні росіяни відхиляли пропозиції про переговори щодо врегулювання конфлікту, їх не вдається переконати навіть після колективного тиску Заходу.

Президент Володимир Зеленський розповів, коли може початися повномасштабна війна з РФ. За його словами, тиск з боку Європи і США знизив загрозу загострення, проте ескалація можлива до 12-16 вересня, у цей час будуть проводитися навчання "Захід-2021".