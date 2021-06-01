Зеленский раскрыл, когда может начаться полномасштабная война с РФ

Российские войска могут напасть на Украину с разных направлений: Крыма, Донбасса и даже Беларуси, считает глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что до 12-16 сентября может начаться эскалация вооруженного конфликта с Россией. Он прокомментировал ситуацию на Востоке в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает пресс-служба.

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Владимир Зеленский обратил внимание, что давление со стороны Европы и США значительно снизили вероятность обострения, однако большая часть российских сил по прежнему остаются на границе с Украиной, в том числе около 90% всей военной техники.

"Мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна", — заявил глава государства.

По его словам, у России есть много вариантов для вторжения, в том числе и морские операции. Команда президента обеспокоена тем, что российские корабли блокируют Азово-Черноморский регион, откуда могут высадиться в Крым и "прорубить коридор" на материковую Украину. Кроме того, рассматривают возможность нападения со стороны Беларуси, с которой РФ готовит сделку по обороне.

"Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", — добавил Зеленский. — "Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открыта полномасштабная война.

По данным Офиса президента, в момент эскалации в оккупированных районах Донбасса находились около 30-35 тысяч военных, кроме того, в разное время насчитывали от 50-80 тысяч военных вдоль украинской границы и еще около 33-35 тысяч в Крыму.

Ранее Фокус разбирался, как за два года изменилась риторика Зеленского в отношении войны на Донбассе. Политолог Виталий Кулик отметил, что иллюзии о договоренностях с президентом РФ Путиным развеялись за первые полгода каденции.

В Офисе президента подтвердили возможность проведения референдума по Донбассу. Советник главы ведомства Михаил Подоляк утверждает, что этот вопрос вынесут на обсуждение одним из первых.

До этого Владимир Зеленский полетел на Донбасс с послами стран G7 и Евросоюза. Делегация приняла участие в мероприятиях в честь Дня памяти и примирения.