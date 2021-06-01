Зеленський розкрив, коли може початися повномасштабна війна з РФ

Російські війська можуть напасти на Україну з різних напрямків: Криму, Донбасу та навіть Білорусі, вважає глава держави.

Президент України Володимир Зеленський передбачає, що до 12-16 вересня може початися ескалація збройного конфлікту з Росією. Він прокоментував ситуацію на Сході в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає пресслужба.

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Володимир Зеленський звернув увагу, що тиск із боку Європи та США значно знизив ймовірність загострення, проте велика частина російських сил як і раніше залишаються на кордоні з Україною, зокрема майже 90% всієї військової техніки.

"Моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021". Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна", — заявив глава держави.

За його словами, у Росії є багато варіантів для вторгнення, зокрема й морські операції. Команда президента стурбована тим, що російські кораблі блокують Азово-Чорноморський регіон, звідки можуть висадитися в Крим і "прорубати коридор" на материкову Україну. Крім того, розглядають можливість нападу з боку Білорусі, з якою РФ готує угоду з оборони.

"Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу, ми це прекрасно розуміємо. Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької і Луганської областей. Ми розглядаємо і готуємося до таких кроків", — додав Зеленський. — "Але якщо, наприклад, ми говоримо про коридор до Криму, то це означає, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом". Це буде відкрита повномасштабна війна.

За даними Офісу президента, на момент ескалації в окупованих районах Донбасу перебували приблизно 30-35 тисяч військових, крім того, в різний час налічували від 50-80 тисяч військових уздовж українського кордону та ще приблизно 33-35 тисяч у Криму.

Раніше Фокус розбирався, як за два роки змінилася риторика Зеленського щодо війни на Донбасі. Політолог Віталій Кулик зазначив, що ілюзії про домовленості з президентом РФ Путіним розвіялися за перші півроку каденції.

В Офісі президента підтвердили можливість проведення референдуму щодо Донбасу. Радник глави відомства Михайло Подоляк стверджує, що це питання винесуть на обговорення одним із перших.

До цього Володимир Зеленський полетів на Донбас із послами країн G7 та Євросоюзу. Делегація взяла участь в заходах на честь Дня пам'яті та примирення.